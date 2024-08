Athletico decepciona mais uma vez em casa e perde para o Juventude

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico sofreu sua quarta derrota consecutiva em casa no Campeonato Brasileiro. Em um jogo marcado por erros, o Furacão foi derrotado pelo Juventude por 2×1, na noite deste domingo (18), na Ligga Arena. Apesar de várias oportunidades desperdiçadas, especialmente no primeiro tempo, foram as falhas defensivas que decidiram o resultado.

Com apenas três titulares em campo (Léo Linck, Gamarra e Zapelli), o Athletico apresentava um evidente desentrosamento, principalmente na defesa. No entanto, do meio para frente, o Furacão dominava as ações. Antes dos 30 minutos da primeira etapa, João Cruz, Nikão e Julimar (em duas ocasiões) tiveram ótimas chances de gol. Contudo, os erros na defesa custaram caro, e após uma falha de Gamarra, Erick Farias cruzou para Nenê abrir o placar. O Athletico respondeu com Nikão, que acertou um belo chute com curva, sem chances para Gabriel.

Martín Varini esperou 11 minutos do segundo tempo para fazer mudanças, colocando Christian e Canobbio em campo. Porém, o time da casa não conseguiu repetir o domínio do primeiro tempo e ainda deixava espaços para o Juventude. A falta de qualidade técnica de Di Yorio dificultava a manutenção da posse de bola no ataque. Ele e Nikão acabaram sendo substituídos por Cuello e Mastriani. Mas logo após as alterações, o time gaúcho marcou novamente, com Yan Souto, em um lance em que Léo Linck escorregou e se lesionou. Com a desvantagem no placar, o Rubro-Negro começou a se perder em nervosismo e não conseguiu sequer empatar.

Agora, o Athletico volta suas atenções totalmente para o confronto das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira (22), às 19h, o Furacão enfrentará o Belgrano no estádio Mario Kempes, em Córdoba, precisando apenas de um empate para avançar.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO

1º Turno – 23ª Rodada

ATHLETICO 1×1 JUVENTUDE

Athletico

Léo Linck (Mycael); Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Fernando; Gabriel, João Cruz (Christian) e Zapelli; Nikão (Cuello), Di Yorio (Mastriani) e Julimar (Canobbio).

Técnico: Martin Varini

Juventude

Gabriel; Yan Souto, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Thiago Conte (Dudu Vieira), Jadson (Luís Oyama) e Nenê (Mandaca); Marcelinho, Erick Farias (Edson Carioca) e Ronie Carrillo.

Técnico: Jair Ventura

Local: Ligga Arena

Horário: 18h30

Renda: R$ 649.685,00

Público total: 22.926

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Fabrini Beviláqua Costa (SP) e Schumacher Gomes (PB)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: Nenê 29 e Nikão 38 do 1º; Yan Souto 21 do 2º

Cartões amarelos: Gamarra, Gabriel, Christian (CAP); Jadson, Alan Ruschel (JUV)

