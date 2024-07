Athletico bate o Vitória em Salvador e volta á vencer

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico encerrou sua fase tumultuada nesta temporada. Neste domingo (30), o time venceu o Vitória por 1 a 0 no Barradão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com alguns jogadores poupados devido à sequência de partidas, o time paranaense entrou em campo com uma escalação diferente e conquistou sua segunda vitória como visitante na competição.

Apesar das mudanças significativas em relação aos últimos jogos, o Athletico teve um bom desempenho no primeiro tempo em Salvador. Com espaço para jogar, a primeira grande oportunidade surgiu com Zapelli, que desperdiçou uma chance clara de gol. O jogo permaneceu equilibrado, com ambas as equipes buscando o ataque. O Athletico pressionou o Vitória e criou mais oportunidades, mas falhou na hora de concluir as jogadas.

No segundo tempo, o Vitória fez alterações e melhorou. Com um ataque mais dinâmico, a equipe baiana encontrou brechas na defesa do Athletico e obrigou Léo Linck a fazer boas defesas. Enquanto isso, o Furacão recuou e teve dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar das dificuldades, o Athletico conseguiu marcar o gol da vitória. Julimar aproveitou após uma assistência de Pablo. Foi o gol decisivo, e desta vez, a equipe paranaense segurou a pressão nos minutos finais para garantir a vitória no Brasileirão.

Com esse resultado, o Athletico se aproximou dos líderes do Brasileirão, chegando aos 22 pontos, 1 a menos que o Palmeiras, que está no G4.

Agora, após dois jogos fora de casa, o Athletico retorna a Curitiba, onde enfrentará o São Paulo na quarta-feira (03), às 21h30, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO

1º Turno – 13ª Rodada

VITÓRIA 0x1 ATHLETICO

Vitória

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira (Rodrigo Andrade); Matheusinho (Janderson), Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro (Culebra).

Técnico: Thiago Carpini

Athletico

Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra) e Esquivel; Fernandinho (Erick), Gabriel, Christian (Emersonn) e Zapelli (Zé Vitor); Julimar (Di Yorio) e Pablo.

Técnico: Juca Antonello

Local: Manoel Barradas (Salvador)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Gol: Julimar aos 35′ do 2°T

Cartões amarelos: Léo Naldi, Zé Hugo, Caio Vinícius (ECV); Zapelli, Pablo (CAP)