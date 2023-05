ATHLETICO BATE O CORITIBA EM VIRADA HISTÓRICA

Com uma virada histórica, o Athletico venceu o clássico contra o Coritiba por 3 a 2, neste domingo (14), pela 6ª rodada do Brasileirão. O Coxa vencia até os 45 minutos do segundo tempo, com gols de Moreno e Robson, mas o Furacão buscou o empate com Willian Bigode. E no último minuto do jogo, aos 52, Canobbio virou e fez a Arena da Baixada explodir.

Apesar do Athletico começar com tudo no ataque, acertando uma bola na trave com Christian, o Coritiba foi melhor no primeiro tempo. Principalmente depois do gol do Marcelino Moreno, o primeiro dele pelo clube. O camisa 10 dominou dentro da área e sem ninguém dar o bote conseguiu acertar o canto do goleiro Bento, onde tinha muita gente na visão do arqueiro.

No segundo tempo, o Athletico voltou com tudo e empatou rapidamente. Quem apareceu foi o lateral Fernando, substituto de Pedrinho, que teve seu contrato rescindido após suspeitas de participar do esquema de apostas. No lance individual, o lateral-esquerdo deu assistência para o atacante Pablo marcar.

A equipe Alvi- Verde voltou a ficar na frente do placar com Robson, destaque do lado Coxa. O atacante recebeu passe de Zé Roberto e bateu forte rasteiro no cantinho de Bento.

Mas nos acréscimos, Willian Bigode que saiu do banco deixou tudo igual novamente e colocou fogo no jogo. Já no apagar das luzes, praticamente no último lance, Erick roubou a bola do zagueiro Henrique e tocou para Augustin Canobbio, que livre só empurrou a bola para as redes e garantiu a vitória rubro-negra.

O Athletico mantém o tabu de quase 23 anos sem perder o Atletiba dentro da Arena pelo Brasileirão. De quebra, o Rubro-Negro assume a 5ª posição, com 12 pontos e no próximo jogo vai a Bragança Paulista no Sábado (12) enfrentar o RB Bragantino.

Já o Coritiba segue sem vencer na competição e vive o maior jejum de vitórias de sua história (12 jogos). O Alviverde é o vice-lanterna, com apenas dois pontos e na próxima rodada recebe no Sábado (12) o Atlético Mineiro no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

6ª rodada

14/05/2023

Local: Arena da Baixada, Curitiba

Público: 31.252 torcedores

Athletico 3 x 2 Coritiba

Athletico:

Bento; Khellven (Madson), Thiago Heleno, Pedro Henrique (Zé Ivaldo) e Fernando; Erick, Fernandinho e Christian (Canobbio); David Terans (Vitor Bueno), Vitor Roque e Pablo (Willian).

Técnico: Paulo Turra

Coritiba:

Gabriel Vasconcelos; Henrique, Bruno Viana e Chancellor; Marcos Vinícius, Liziero (Matheus Binqui), Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Kaio César) e Jamerson (Victor Luís); Robson (Boschilia) e Zé Roberto (Rodrigo Pinho).

Técnico: Antônio Carlos Zago

Gols: Moreno, aos 20’/1ºT, Pablo, aos 3’/2T, Robson, aos 20’/2ºT, Willian, aos 46’/2ºT e Canobbio, aos 52’/2ºT.

Cartões amarelos: Fernando e Fernandinho (CAP); Marcos Vinícius, Moreno e Bruno Gomes (CFC).

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP).

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).