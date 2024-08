Athletico abre boa vantagem contra o Bragantino

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico deu um passo significativo rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em um confronto bastante disputado, o Furacão superou o Bragantino por 2×0 na noite desta quarta-feira (31), na Ligga Arena. Com gols de Zapelli e Christian, o Rubro-Negro garantiu uma boa vantagem, podendo empatar ou até perder por um gol de diferença no jogo de volta. Caso o time paulista vença por dois gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

A partida começou de forma intensa, com boas chances para ambos os lados. Léo Linck realizou duas defesas importantes antes dos 10 minutos. Após um período de domínio do Bragantino, o Athletico abriu o placar em um contra-ataque rápido. Erick e Cuello fizeram uma boa jogada pela direita, com Erick cruzando para Zapelli, que desviou com o peito para marcar. Em vantagem, o Furacão seguiu a estratégia de Martín Varini, trocando passes com paciência até encontrar o espaço para o segundo gol, que veio com uma cabeçada de Christian.

A situação do Athletico poderia ter sido ainda melhor, mas Mastriani cometeu dois toques em uma cobrança de pênalti, anulando o lance. No segundo tempo, Léo Linck voltou a ser decisivo ao defender um chute de Lucas Evangelista. Com o Bragantino pressionando, Varini fez alterações para reforçar a defesa, colocando Madson e Gamarra. O Furacão se reorganizou e voltou a criar oportunidades, mas foi o Bragantino que continuou tentando romper a defesa atleticana. Mesmo com alguns sustos e mais uma defesa milagrosa de Léo Linck, o Athletico conseguiu manter a vantagem importante conquistada no primeiro tempo.

O jogo de volta contra o Bragantino pela Copa do Brasil será na próxima quarta-feira (7), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Antes disso, o Athletico enfrenta o Grêmio pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (4), às 16h, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

COPA DO BRASIL

Oitavas de final – Jogo de ida

ATHLETICO 2×0 BRAGANTINO

Athletico

Léo Linck; Erick (Madson); Thiago Heleno (Gamarra), Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho (Gabriel), Christian e Zapelli; Cuello (Julimar), Canobbio e Mastriani.

Técnico: Martin Varini

Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul (Jhon Jhon), Lucas Evangelista (Jadsom) e Lincoln (Eric Ramires); Helinho (Vinicinho), Vitinho (Thiago Borbas) e Henry Mosquera.

Técnico: Pedro Caixinha

Local: Ligga Arena

Renda: R$ 710.120,00

Público total: 25.474

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Zapelli 20 e Christian 27 do 1º

Cartões amarelos: Fernandinho, Erick, Christian, Gabriel (CAP); Lucas Evangelista (BRA)