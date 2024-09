Athetico segue sem vencer na Ligga Arena

Reportagem Admilson Leme

O Athletico, empatou com o Fortaleza, por 1×1, na noite deste sábado (14/09), pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba.

Este foi o oitavo jogo consecutivo sem vitória do Atlético-PR como mandante na Série A. A equipe acumulou três empates (contra Fortaleza, Flamengo e Corinthians) e sofreu cinco derrotas (para Palmeiras, Juventude, Grêmio, São Paulo e Bahia).

Primeiro Tempo

O Fortaleza começou a partida com mais intensidade e abriu o placar aos 14 minutos. Moisés recebeu a bola, fez uma tabela com Mancuso, invadiu a área, driblou o goleiro e finalizou para o fundo das redes, marcando um belo gol.

Aos 17 minutos, a bola sobrou para Canobbio, que apareceu livre pela direita, de frente para o gol. Ele finalizou, mas João Ricardo, em um grande reflexo, fez uma defesa decisiva.

O Athletico-PR chegou ao empate aos 29 minutos. Cannobio, após receber um passe de Cuello, dominou com o pé direito e finalizou de esquerda, com um chute cruzado no canto, sem chances para o goleiro João Ricardo. O placar ficou igual em Curitiba.

O Furacão quase virou aos 46 minutos, quando Cannobio, livre na área, cabeceou após cobrança de escanteio, mas João Ricardo fez uma grande defesa.

Em contra-ataque o atacante Kervin, saiu na cara do gol e deu um toque por cobertura, mas a bola vai para fora. Em seguida Zapelli tentou de fora da área. Com um chute forte, mas João Ricardo realiza uma defesa segura e evita o gol.

Segundo Tempo

O Athletico-PR retornou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva.Logo aos dois minutos, João Cruz teve uma excelente oportunidade de virar o placar, mas João Ricardo, desviou a bola, que acabou batendo na trave.

O Fortaleza também levou perigo e, aos nove minutos, Marinho arriscou um chute forte, forçando Mycael a fazer uma defesa difícil.

Com o apoio de sua torcida, o Athletico-PR aumentou a pressão, mas a falta de precisão nas finalizações impediu o time de marcar.

Aos 19 minutos, João Cruz fez um cruzamento para Mastriani, que cabeceou com força, mas viu João Ricardo realizar mais uma grande defesa.

Nos minutos finais, Breno Lopes chutou colocado, obrigando Mycael a se esticar para evitar o gol, garantindo o empate em 1 a 1 até o apito final.

Como fica e Próximos Jogos

O empate garantiu a permanência do Fortaleza na vice-liderança do campeonato, somando agora 49 pontos, apenas um a menos que o Botafogo, atual líder, que ainda joga neste sábado contra o Corinthians. Já o Athletico-PR segue na 12ª colocação, com 30 pontos acumulados.

As duas equipes voltam a campo nesta semana para as partidas de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza enfrenta o Corinthians, em casa, na próxima terça-feira, enquanto o Athletico-PR recebe o Racing, da Argentina, na quinta-feira.

FiCHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

26ª rodada – 14/9/2024

Athletico 1 x 1 Fortaleza

Athletico: Mycael; Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick, Gabriel, João Cruz (Di Yorio) e Zapelli (Julimar); Canobbio, Cuello (Praxedes) e Mastriani (Pablo). Técnico: Martín Varini.

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Cardona e Felipe Jonathan; Zé Welisson e Pedro Augusto; Marinho (Machuca), Kervin Andrade (Pochettino), Moisés e Renato Kayzer (Lucero).Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Ligga Arena, em Curitiba

Gols: Canobbio, aos 28′ do 1T (CAP). Moisés, aos 12′ do 1T (FOR).

Cartões amarelos: João Cruz (CAP); Kuscevic e João Ricardo (FOR).

Público: 16.452 torcedores

Arbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).