AECIC incentiva empresas locais a se prepararem como fornecedoras de associados

A partir de uma ideia proposta por uma das empresas associadas da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (AECIC), para incentivar empresas a se tornarem fornecedoras das grandes multinacionais presentes na região. Em seguida foi identificada a necessidade de preparar estas empresas para se capacitarem para este atendimento que pode mudar a realidade de muitas delas, como destacou o coordenador do evento, João Barreto, diretor administrativo da AECIC.

Segundo Barreto, “essa iniciativa busca fortalecer a competitividade e a capacidade das empresas da região, da cidade e até mesmo algumas interessadas da Região Metropolitana, para atender às exigências dessas grandes companhias”. Essas multinacionais têm sede nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e a determinação de suas matrizes é de que comprem com segurança. Isso significa não correr riscos com fornecedores que não ofereçam qualidade, entrega e estabilidade. E onde se encontra essa segurança no Brasil? Em São Paulo, onde há milhares de opções de fornecedores capacitados”.

Ele ressaltou também que o gestor local muitas vezes não se sente seguro em arriscar com fornecedores que não atendam a esses critérios estabelecidos pela matriz. O executivo completou: “Então, o que ele faz? Obedece à regra definida pela matriz. A proposta foi justamente essa: que a AECIC liderasse um programa para “elevar a régua” das empresas locais, eles poderiam ter mais confiança em comprar dessas empresas e, assim, poderíamos começar a estabelecer um programa de ação local”.

Essa necessidade de fortalecimento das empresas regionais já era evidente antes da pandemia e se intensificou durante o período. Com as cadeias de suprimentos globais fragilizadas, comprar de fornecedores locais, que estão a poucos quilômetros de distância, passou a ser ainda mais vantajoso. Em vez de comprar de fornecedores de fora, podem comprar de empresas da própria vizinhança..

Parcerias Estratégicas

Para colocar esse plano em prática, a AECIC buscou apoio de importantes parceiros, como o SEBRAE, que tem desempenhado papel fundamental no desenvolvimento de competências empresariais. “O superintendente do SEBRAE, Vitor Tioquetta , é um amigo de longa data e nos recebeu muito bem. Estamos trabalhando para criar novos módulos de capacitação, indo além das competências já oferecidas pelo SEBRAE, para ampliar ainda mais o conhecimento e a experiência das nossas empresas”, destacou Barreto.

Além disso, a AECIC também está à Caixa Econômica Federal para buscar apoio financeiro e institucional. Para prestigiar o evento, o próprio gerente regional da Caixa, Ariel Marino, está colaborando e conversando sobre planos para agregar novas competências ao projeto.

Impacto Econômico

O fortalecimento das empresas locais tem um efeito cascata na economia da região. Mais qualificadas vão gerar empregos melhores, com salários mais altos, o que, por sua vez, aumenta o poder de consumo, gera mais investimentos e melhora a qualidade de vida das famílias, gerando riqueza.

O programa piloto da AECIC, realizado no ano passado, contou com o apoio financeiro das grandes empresas, que acreditam no potencial de desenvolvimento das pequenas e médias empresas locais. Investiram por acreditam nos resultados positivos.

Com o apoio de entidades como o SEBRAE e a Caixa Econômica, e a confiança das grandes empresas, a AECIC segue empenhada em transformar o cenário empresarial da cidade, promovendo o desenvolvimento econômico e social através do fortalecimento de suas empresas associadas e também fazendo seu papel em prol da comunidade em geral.