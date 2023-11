“Acidente assustador: Morador do Capão Raso sofre queda ao tentar consertar telhado após tempestade”

Morador do Capão Raso sofre acidente ao tentar reparar telhado após chuva forte

Um morador do bairro Capão Raso, em Curitiba, passou por momentos de apreensão após uma chuva forte atingir a região. Ao perceber que o telhado de sua casa estava danificado, ele decidiu realizar os reparos por conta própria. No entanto, durante o processo, acabou sofrendo um acidente e precisou ser levado às pressas ao hospital.

Chuva forte causa danos no telhado

A chuva intensa que atingiu o Capão Raso deixou rastros de destruição por toda a região. O morador, preocupado com os danos causados em sua residência, decidiu agir rapidamente para evitar maiores problemas. Ao subir no telhado, ele esperava conseguir realizar os reparos necessários e garantir a segurança de sua família.

Acidente durante os reparos

Infelizmente, durante o processo de reparo do telhado, o morador acabou sofrendo um acidente. Ao pisar em uma área instável, ele perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura considerável. O impacto da queda foi tão forte que ele precisou ser socorrido imediatamente.

Atendimento médico e recuperação

O morador foi levado às pressas ao hospital mais próximo, onde recebeu os cuidados médicos necessários. Após passar por exames e avaliações, foi constatado que ele havia sofrido algumas fraturas e escoriações. Felizmente, seu estado de saúde não era grave e ele pôde iniciar o processo de recuperação.

Prevenção e segurança em primeiro lugar

Esse acidente serve como um lembrete da importância de priorizar a segurança em todas as atividades do dia a dia. Ao lidar com reparos em casa, é fundamental tomar precauções e utilizar os equipamentos adequados. Além disso, é sempre recomendado buscar ajuda profissional quando necessário, evitando riscos desnecessários.

Fonte: www.bandab.com.br