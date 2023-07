A origem curiosa da expressão ‘Cor de burro quando foge’

A expressão “Cor de burro quando foge” nasceu de um curioso equívoco. É uma frase popular que é usada para descrever uma cor que é difícil de identificar ou descrever com precisão. Apesar de parecer engraçada, a origem da expressão não está relacionada a nenhum fato real envolvendo burros.

De acordo com a história, a expressão surgiu de uma confusão no momento da transmissão de uma mensagem telegráfica. Na época, os operadores de telegrafia tinham que decodificar as mensagens recebidas e transmiti-las corretamente. Porém, devido a um erro de interpretação, uma mensagem que deveria dizer “Corredor quando foge” foi transmitida como “Cor de burro quando foge”.

A partir desse equívoco, a expressão se popularizou, passando a ser usada para descrever uma cor indeterminada, que é difícil de definir ou explicar. É como se fosse uma cor que “foge” da nossa compreensão, assim como um burro fugindo.

Apesar de não ter um significado literal, a expressão é bastante utilizada no dia a dia, tanto na língua oral quanto na escrita. Ela pode ser usada em diferentes contextos, como por exemplo, para descrever a cor de um objeto que não é fácil de identificar, ou até mesmo para expressar uma situação confusa ou indefinida.

Portanto, "Cor de burro quando foge" é uma expressão curiosa e divertida que faz parte do nosso vocabulário popular. É mais um exemplo de como as palavras e expressões podem ter origens inusitadas e se tornarem parte do nosso dia a dia.

