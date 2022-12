A grande cidade e a representatividade

Para esta edição de novembro, amigos, a sua Gazeta do Bairro mostra um pouco mais do trabalho dos Conselhos de Segurança, cuja presença está se tornando, a cada dia que passa, mais importantes para a comunidade.

As dimensões de população e da área física da cidade de Curitiba, uma grande metrópole, somado ao progresso pela sua destacada presença no cenário nacional, aliado à pujança do Paraná tem também seus ônus.

O mais sensível acaba sendo a segurança pública, onde os esquemas de segurança não conseguem prever, nem combater a totalidade das ações dos bandidos.

No outro extremo, as estruturas governamentais vão ficando cada vez mais distantes da população, exigindo constante busca de descentralização para disponibilizar os serviços e o atendimento geral mais próximo dos moradores em todos os pontos da cidade.

Dentro deste aspecto, a gente pode destacar a importância dos Conselhos de Segurança (Conseg) onde lideranças locais são eleitas para assumir a representatividade de levar as reivindicações dos moradores para as autoridades de segurança pública ao mesmo tempo em que amplia o acesso às próprias autoridades que recebendo uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas pode entender e dar melhor atenção as ansiedades das demais pessoas que participam da entidade. Pessoas que vivem o dia a dia da sua comunidade vivendo a mesma realidade dos vizinhos, mas com representatividade para ter mais força ao reivindicar mudanças ou um simples atendimento das autoridades de segurança.

Levando estas informações, através das redes sociais, do site e do jornal físico, nós da Gazeta do Bairro estamos nos aproximando do 27º ano de circulação ininterrupta.

De você, leitor, esperamos uma boa leitura, que prestigie nossos anunciantes e sempre que possível envie sua sugestão de pauta.