9º Conferência do SUAS é realizada em Boqueirão do Piauí pela Assistência Social

Com o objetivo de promover um debate sobre estratégias de fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), o município de Boqueirão do Piauí realizou nesta quinta-feira (13), a 9º Conferência Municipal de Assistência Social.

A Conferência é organizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social em parceria com a Prefeitura de Boqueirão do Piauí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

Neste ano, o tema do evento é: “Reconstrução do Suas: O Suas que temos e o Suas que queremos”. A Conferência contou com a participação da Secretária de Assistência Social Luciene Silva que destacou a importância da conferência como um espaço para a construção de ideias e propostas e declarou aberto o evento.

Estiveram presentes ainda a coordenadora do Serviço de Convivência Janaína Almeida, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social Fabiana Lima, vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Filho Brito, Secretário de Meio Ambiente Antonio Novo, Secretário de Finanças Marcelo Silva, vereadores José Wick e José Raimundo, Comandante do policiamento do município Sargento Wellington, além de assistentes sociais, nutricionistas, professores, conselheiros municipais, profissionais de saúde, presidentes de sindicatos, usuários e profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social do município.

Os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar experiências, apresentar propostas e discutir soluções para os desafios enfrentados no âmbito da assistência social em Boqueirão do Piauí.

A Assistente social Dra. Poliana Carvalho ministrou a discussão e após a palestra, os participantes foram divididos em grupos para a discussão dos cinco eixos e elaboração de propostas com eixos temáticos.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:www.campomaioremfoco.com.br