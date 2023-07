“3º Festival Junino reúne escolas e estudantes em Boqueirão do Piauí com premiações e show de talentos”

Secretaria Municipal de Educação realiza 3º Festival Junino em Boqueirão do Piauí

A Secretaria Municipal de Educação do município de Boqueirão do Piauí realizou na noite do último sábado (15) o 3º Festival Junino, um evento que reuniu escolas e estudantes da rede municipal de ensino. O festival aconteceu na quadra de esportes Manoel Balduíno e contou com diversas apresentações culturais.

A prefeita Genir Ferreira esteve presente no evento e destacou o apoio da gestão aos eventos culturais do município. “Foi uma semana intensa de muitas atividades envolvendo os nossos alunos nas olimpíadas esportivas e hoje estamos contemplando esse show de talentos em nosso Festival Junino”, disse a gestora.

No decorrer do evento, foram entregues premiações e medalhas para as escolas vencedoras das competições nas olimpíadas escolares. Além dos alunos, estiveram presentes professores, diretores, coordenadores, supervisores e pais de alunos. Também marcaram presença o secretário de educação, professor Gilberto Gomes, a Secretária de Assistência Social Luciene Silva, o secretário de esportes Edilson Lopes, Fábio Silva Secretário de Obras e os vereadores Zeca Pinto, Paixão e José Wick, Fábio e o ex-prefeito Solteiro Alves.

Fonte: www.campomaioremfoco.com.br