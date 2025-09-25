Ferraz Admininstrador Regional do Tatuquara fala de seu trabalho

O Tatuquara, cujo nome remete à “toca do tatu”, carrega na sua origem um símbolo de resistência e pertencimento. O mascote da Regional, inspirado nessa história, traduz bem o espírito da comunidade: “um território que cresce, mas preserva sua identidade”, como afirma Ferraz. É nesse cenário que o arquiteto e administrador público Marcelo Ferraz Cesar atua, transformando tradição em planejamento e futuro.

Aliando sua formação acadêmica à vida prática, o arquiteto, especialista em restauração na Itália e pós-graduado em Gestão de Obras Públicas, desenvolve seu trabalho com muito empenho. Sua trajetória na gestão pública começou na Cohapar, desenvolvendo programas de habitação, saneamento, meio ambiente e regularização fundiária na Região Metropolitana de Curitiba. Em seguida, como Secretário de Urbanismo de São José dos Pinhais, coordenou o Plano Diretor e projetos de requalificação urbana da cidade. De volta a Curitiba, trabalhou no IPPUC, onde consolidou sua visão integrada do planejamento urbano e metropolitano. Toda essa bagagem serviu de preparação para os desafios que hoje enfrenta à frente da Administração Regional do Tatuquara.

Regional como Exemplo de Gestão

O trabalho de Marcelo e sua equipe representa a execução do plano de governo do prefeito Eduardo Pimentel, com ações alinhadas aos pilares definidos para a cidade. O resultado tem sido um reconhecimento crescente da importância das Regionais, hoje tratadas em nível equivalente ao de secretaria municipal, devido ao impacto direto no cotidiano das pessoas.

Em pouco mais de dez anos de funcionamento, a Regional Tatuquara tornou-se exemplo de gestão descentralizada, garantindo infraestrutura, serviços públicos e atenção contínua aos mais de 100 mil moradores da região.

Marcelo destaca que o Plano Diretor de Curitiba direciona o crescimento da cidade para o eixo sul, justamente na área abrangida pela Regional. O avanço de condomínios e loteamentos confirma essa tendência e traz consigo a necessidade de infraestrutura robusta: mobilidade, saúde, educação, lazer e segurança precisam acompanhar o ritmo da população.

Ao mesmo tempo, ele lembra que as obras estruturantes na Região Metropolitana — como a duplicação do Terminal de Tatuquara e a extensão da BR-476 — devem caminhar em sintonia com a valorização dos bairros já existentes. Para ele, “o desenvolvimento precisa ser equilibrado: crescer sem perder qualidade de vida”.

Comunicação e Proximidade com a População

Um dos diferenciais de sua gestão é a forma como se conecta com a comunidade. Nesse espírito, criou o Almanaque da Regional Tatuquara, distribuído aos moradores, reunindo informações claras sobre todos os serviços públicos disponíveis nos três bairros atendidos. Mais que um guia, o Almanaque simboliza transparência e fortalece a proximidade, aproximando ainda mais o cidadão da administração pública.

Um Futuro Sustentável, de Raízes e Progresso

Assim como o tatu que dá nome ao bairro, o Tatuquara cresce cavando caminhos firmes. Sob a liderança de Marcelo Ferraz Cesar, a Regional se consolida como referência de gestão pública: técnica, participativa e integrada ao cotidiano da população.

Sua experiência acumulada na Cohapar, em São José dos Pinhais, no IPPUC e agora na Regional mostra que o desenvolvimento urbano vai além de projetos: ele exige planejamento estratégico aliado à escuta da comunidade. É dessa forma que o Tatuquara se prepara para o futuro de Curitiba, unindo raízes e progresso.