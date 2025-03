Projeto prevê multa para ciclistas que pegarem “rabeira” em ônibus

Uma nova proposta legislativa em Curitiba busca coibir a prática perigosa de ciclistas que se agarram a ônibus para ganhar impulso, conhecida como "pegar rabeira".

O projeto, apresentado pelos vereadores Da Costa do Perdeu Piá (União) e Tico Kuzma (PSD), estabelece uma multa de R$ 500 para quem for flagrado na infração. Além disso, as bicicletas poderão ser apreendidas.

A prática, comum entre jovens, ocorre principalmente nas canaletas exclusivas para ônibus, onde a circulação de bicicletas é proibida. Além de representar risco de acidentes graves, a conduta é vetada pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Para menores de idade flagrados na infração, a devolução da bicicleta só será permitida mediante a presença dos pais ou responsáveis legais. O Ministério Público do Paraná (MPPR) também será notificado, por meio da Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente.

Os vereadores justificam a necessidade da nova legislação devido ao crescente número de ocorrências envolvendo ciclistas imprudentes.

“Episódios recentes mostram a urgência de propormos uma lei municipal que crie sanções administrativas para aqueles que conduzem sua bicicleta de forma imprudente. A medida visa aumentar a segurança viária tanto para aqueles que se utilizam dessa prática quanto para os motoristas”, explicam.

Um caso recente ilustra os perigos dessa prática: em janeiro, um adolescente foi arrastado por um ônibus biarticulado na Avenida Winston Churchill, no bairro Capão Raso, após perder o equilíbrio e ficar com a perna presa no veículo.

O projeto de lei ainda passará por análise das comissões temáticas da Câmara Municipal antes de ser votado em plenário. Se aprovado, entrará em vigor 60 dias após sua publicação no Diário Oficial do Município.