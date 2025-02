Curitiba registra dia mais quente do ano

Curitiba teve a tarde mais quente de 2025 nesta terça-feira (11), com os termômetros marcando 31,4°C, segundo dados do Sistema Meteorológico Simepar.

A sensação térmica chegou a 33°C na capital paranaense.

Nos próximos dias, o calor deve continuar em Curitiba e em outras regiões do Paraná, com temperaturas próximas dos 30°C.

No entanto, o fenômeno ainda não pode ser classificado como uma onda de calor, pois, para isso, os termômetros precisariam registrar valores pelo menos 5°C acima da média por cinco dias consecutivos.

Além das altas temperaturas, a previsão indica a possibilidade de chuvas na capital.

Como Enfrentar o Calor: Dicas Essenciais para os Dias Mais Quentes

Com as temperaturas em alta, é fundamental adotar hábitos que ajudem a manter o corpo hidratado, confortável e protegido do calor excessivo. Confira algumas orientações para enfrentar os dias quentes com mais bem-estar e saúde.

Hidrate-se ao Máximo

A ingestão de água deve ser uma prioridade, especialmente no calor, quando o corpo transpira mais e perde líquidos e sais minerais. A recomendação diária é de, no mínimo, dois litros, mas essa necessidade pode aumentar em temperaturas elevadas.

Carregar uma garrafinha de água é uma forma prática de manter a hidratação ao longo do dia. Além disso, alimentos ricos em água, como melancia, melão, morango, pêssego e abacaxi, também ajudam a repor os líquidos perdidos.

Manter-se hidratado contribui para a disposição nas atividades diárias e auxilia na regulação da pressão sanguínea, evitando problemas circulatórios e reduzindo riscos cardíacos.

Alimentação Leve e Equilibrada

No verão, o organismo precisa de menos energia para manter sua temperatura, o que pode diminuir a fome. Ainda assim, é essencial manter uma alimentação equilibrada, optando por refeições leves e de fácil digestão.

Evite alimentos gordurosos e pesados, pois eles tornam o processo digestivo mais lento, causando sensação de cansaço e indisposição. Prefira saladas, frutas, proteínas magras e cereais integrais para garantir uma nutrição adequada sem sobrecarregar o organismo.

Roupas Adequadas Fazem a Diferença

Escolher roupas apropriadas para o calor pode tornar o dia mais confortável. Tecidos naturais, como algodão, linho e seda, permitem melhor ventilação e ajudam a controlar a transpiração.

Cores claras são as mais indicadas, pois refletem a luz solar, reduzindo a absorção de calor. Peças leves e soltas também contribuem para um maior conforto térmico, evitando a sensação de abafamento.

Proteção Contra o Sol: Um Cuidado Essencial

A exposição solar sem proteção pode causar danos à pele e aos olhos. Por isso, acessórios como chapéus, bonés e óculos de sol são aliados importantes para bloquear os raios UV.

O uso do protetor solar é indispensável em qualquer época do ano, mas no verão a atenção deve ser redobrada. Aplique o produto diariamente, reaplicando ao longo do dia, principalmente se for à praia ou piscina. Além de prevenir o envelhecimento precoce, essa medida reduz o risco de câncer de pele, que, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), corresponde a 33% dos casos de câncer no Brasil, com cerca de 185 mil novos diagnósticos anuais.

Ambientes Ventilados para Melhor Qualidade de Vida

Dormir em noites quentes pode ser um desafio, já que o corpo tem mais dificuldade em regular a temperatura. Para tornar o ambiente mais agradável, mantenha janelas e portas abertas para favorecer a circulação do ar, especialmente se houver ventilação cruzada.

Antes de dormir, um banho frio pode ajudar a diminuir a temperatura corporal. Além disso, evite refeições pesadas à noite e prefira roupas leves para garantir uma noite de sono mais confortável e revigorante.





Seguindo essas dicas, é possível enfrentar os dias mais quentes com mais conforto e bem-estar, mantendo a saúde em dia e aproveitando melhor a estação.