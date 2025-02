Coritiba goleia Rio Branco

O Coritiba não encontrou dificuldades para vencer o Rio Branco de Paranaguá por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (5), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paranaense.

O duelo ocorreu no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e teve domínio absoluto do time da casa.





Primeiro tempo: Coxa impõe ritmo e abre vantagem

Desde o início, o Coritiba controlou as ações, enquanto o Rio Branco apostava nos contra-ataques.

O primeiro gol saiu logo aos nove minutos, quando Rafinha cruzou na medida para Dellatorre marcar de cabeça.

Aos 28 minutos, Josué deu um passe preciso para Dellatorre, que invadiu a área e finalizou forte, mas o goleiro Filipe fez grande defesa.

O Coritiba seguiu pressionando e, aos 35 minutos, ampliou. Josué recebeu na entrada da área e bateu com precisão, sem chances para o arqueiro adversário.

Segundo tempo: Coritiba aproveita espaços e amplia goleada

O Rio Branco tentou reagir no segundo tempo, buscando equilibrar a partida, mas a maior exposição da equipe abriu espaço para o Coxa explorar.

Aos seis minutos, Everaldo arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e explodiu na trave.

O terceiro gol veio aos 24 minutos, quando o jovem João Almeida encontrou Dellatorre, que marcou seu segundo na partida.

Aos 26 minutos, Josué tocou para Brumado dentro da área, e o atacante finalizou com precisão para fazer o quarto gol.

Nos minutos finais, o Rio Branco ainda teve uma chance com Zé Andrade, que chutou cruzado, mas Morisco fez boa defesa.

Classificação e próximos desafios

Com a vitória, o Coritiba sobe para a quarta posição, somando 13 pontos. O próximo compromisso do Coxa será neste sábado (8), às 18h30, contra o Azuriz, fora de casa, em Pato Branco.

Já o Rio Branco segue na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos em oito jogos. O time de Paranaguá tentará a reabilitação diante do Londrina, no domingo (9), às 16h, no Gigante do Itiberê.





Foto: Valquir Aureliano

--------------------------------------------------------

FICHA TÉCNICA

Coritiba 4 x 0 Rio Branco

Campeonato Paranaense – 8ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson, Rodrigo Moledo (Matías Fracchia) e João Almeida; Geovane (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Josué (Bianqui); Lucas Ronier, Everaldo (Caio Matheus) e Dellatorre (Brumado). Técnico: Mozart.

Rio Branco: Filipe; Radeche, Gabriel Vidal, Nailson (Fernandinho) e Biro-Biro; Ferreira (Zé Andrade), Elvis e Vinicios; Fernando Saldías (Jefferson Recife), Bryam e Cristaldo (Caio Vieira). Técnico: Paulo Massaro.

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 20h.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Jose Mendonça da Silva Jr (PR).

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Guilherme Vogas Tavares (PR).

⚽ Gols: Dellatorre, aos 9', Josué aos 35' do 1ºT, Dellatorre, aos 23', Brumado aos 27' do 2ºT (CFC).

🏟️ Público: 9.409 (pagante)/ 11.284 (total).