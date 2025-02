Jorge & Mateus anunciam show de despedida em Curitiba

A dupla sertaneja Jorge & Mateus confirmou um show especial de despedida em Curitiba.

A apresentação acontece no dia 11 de outubro, um sábado, no Expotrade de Pinhais. Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir desta quinta-feira (6), por meio da plataforma Q2Ingressos.

A turnê celebra os 20 anos de carreira da dupla e marca as últimas apresentações antes de uma pausa anunciada pelos cantores.

História de sucesso

Jorge & Mateus se conheceram em um churrasco, por meio de um amigo em comum, e logo perceberam a forte sintonia musical. Em 2005, começaram a se apresentar em bares de Itumbiara (GO) e, pouco tempo depois, lançaram um CD independente que abriu caminho para o sucesso nacional.

Com hits como "Pode Chorar", "Voa Beija-Flor", "Amo Noite e Dia" e "Sosseguei", a dupla conquistou o topo das paradas musicais e dominou as plataformas digitais. Em 2018, a música "Propaganda" foi a mais executada do Spotify Brasil, acumulando quase 500 milhões de visualizações no YouTube.

Serviço: Jorge & Mateus em Curitiba

📍 Local: Expotrade

📍 Endereço: Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454

📅 Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

🎟 Ingressos: Q2Ingressos