O futuro do morar envolve mudanças de comportamento aliadas às inovações tecnológicas e ambientais. Tendo como premissa essa ideia do Novo Morar, o Sebrae/PR, com apoio da 27ª edição da Casacor Paraná e da Prefeitura de Curitiba com o selo da Unesco para Cidades Criativas, realiza no dia 13/10, às 19 horas, o Workshop Foresight para Arquitetos. O evento trará nomes importantes do segmento de arquitetura para discutir o cenário atual e disseminar tendências do mercado internacional. O evento é destinado para arquitetos e empresários fornecedores do projeto Studiotech Sebrae/PR na Casacor Paraná 2021.

“No surgimento de oportunidades para novos tipos de mobiliário, equipamentos e tecnologias, o nomadismo não é a única tendência que será acelerada no pós-pandemia. O futuro do morar envolve também a mobilidade. Hoje, cerca de 90% dos deslocamentos são vinculados à conveniência, à necessidade de ir ao trabalho. Em 10 anos, com a automação, a maior parte desses deslocamentos será feita por lazer, e outra tendência diz respeito à preocupação com projetos de sustentabilidade residencial”, afirma a consultora do Sebrae/PR, Adriana Kalinowski.

O conceito de o “Novo Morar” oferece acesso fácil a serviços e lazer, transporte de qualidade, mobilidade ativa, uso de soluções sustentáveis e tecnológicas, além de igualdade, justiça e alimentação de qualidade. Por ser responsável pelas mudanças urbanas e atender anseios das pessoas, a arquitetura é responsável por esses pontos.

Workshop

O objetivo do Workshop Foresight para Arquitetos: O Futuro do Novo Morar é compartilhar com o maior número possível de pessoas o plano de inovação para o design industrial em Curitiba. Além de ser uma ótima oportunidade para que os arquitetos conheçam melhor essa metodologia para, quem sabe, utilizarem em suas empresas. Como profissionais e empreendedores, é necessário que os arquitetos estejam sempre atentos às novas oportunidades de mercado, às novas tecnologias, conexões internacionais e a evolução dos ambientes urbanos da forma de morar das pessoas.

“O plano de inovação, baseado na metodologia foresight, oferece uma perspectiva única para quem trabalha no setor de design em Curitiba. A partir da análise apresentada pelo documento, os arquitetos podem encontrar novas oportunidades de atuação no mercado, relacionadas à economia circular, tecnologia, parcerias e produção de conhecimento”, explica O assessor de relações internacionais no Gabinete do Prefeito de Curitiba, Guilherme Zuchetti.

Zunchetti é um dos convidados do Workshop. Em uma breve fala sobre a participação de Curitiba na Rede de Cidades Criativas da Unesco, no qual atua como ponto focal, Guilherme falará sobre o título de Cidade do Design, o qual é compartilhado com mais de 40 outras cidades em todos os continentes. “Alguns dos tópicos de destaque nessa fala serão o processo e o estágio atual de participação na rede, a conexão internacional de Curitiba, a vocação que a cidade tem para o design e como podemos promover o design curitibano no exterior”, justifica.

Segundo Emilio Beltrami, que irá apresentar no Workshop as novidades do Salone del Mobile, de Milão, o Novo Morar se baseia na qualidade da vida das pessoas e o lugar onde moram, assim, o conceito de moradia passa a ser um diferencial de mercado. Por meio de uma dinâmica de grupo que será realizada durante o workshop, Beltrami irá desenhar uma estratégia setorial baseada nas novas tendências tecnológicas, além de apresentar uma metodologia Foresight utilizada na definição e prospecção de cenários tecnológicos para geração de inovação no setor do “ambiente casa” em Curitiba.

“As prospecções foresight são abordagem de inteligência setorial utilizadas na definição dos cenários tecnológicos, fomentando a transferência de conhecimento e inovação nas empresas, estimulam uma abertura a novos investimentos que, por sua vez, aumentam a competitividades dos territórios”, garante.

O arquiteto Luiz Maingué, criador do StudioTech, um apartamento de 40m² que traz inovações tecnológicas e ambientais aos moradores e está sendo apresentado no estande do Sebrae/PR na Casacor Paraná, também participará do Workshop. Para ele, o workshop funcionará como um alerta de chamada para os profissionais, levando em conta que conceitos como sustentabilidade, conectividade, inclusão e qualidade de vida são muito debatidos no meio da arquitetura, mas pouco colocados em prática.

“O networking com empresas do ecossistema de inovação nos traz para mais perto de tornar real a aplicação das soluções e inovações tecnológicas em nossas obras e projetos”, afirma.

Segundo Maingué, a arquitetura tem como função melhorar a vida das pessoas, do meio ambiente e deve estar em constante adaptação aos novos modos e culturas da sociedade, andando lado a lado com as novas tecnologias. “Hoje, podemos citar pelo menos quatro vertentes urgentes e latentes que permeiam as soluções mais contemporâneas. São elas a sustentabilidade, com o pensamento direto no renascimento do nosso meio ambiente; a conectividade, também chamada de internet das coisas, que foca no conforto e automação dos espaços aliados a inteligência artificial; a inclusão, ou seja, todos os espaços têm de servir a todas as pessoas; e a qualidade de vida e conforto, que permeiam nossa saúde e a eficiência energética dos edifícios”, finaliza.

Programação:

Abertura Sebrae.

Apresentação Selo Unesco.

Contextualização do cenário internacional – Modelo de referência “Made in Italy” – Tendências do SALONE DEL MOBILE – Milão 2021.

Metodologia Foresight Sebrae para Competitividade Setorial.

Próximos passos e resultados esperados.

Studio Tech Sebrae.

Serviço:

Evento: WORKSHOP FORESIGHT PARA ARQUITETOS: O FUTURO DO NOVO MORAR.

Data: 13/10/2021.

Horário: 19 horas.

Local: Casacor Paraná (Rua Álvaro Alvim, 91 – Seminário, Curitiba/PR.

As vagas são limitadas. Faça sua inscrição pelo link: https://cutt.ly/3EXyp8k