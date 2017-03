O mundo está mudando rapidamente e qual a velocidade em que você ou sua empresa estão mudando? Hoje temos que inventar coisas diferentes, coisas novas, ser criativos…

Eu, você e todas as outras pessoas do mundo nascemos criativos, mas com o passar do tempo alguns de nós desaprendemos a ser criativos por uma série de fatores. Pensando nisso, o Espaço Convívio Coworking convida você para um Workshop de Criatividade que será comandado por Thiago Kffuri, palestrante e professor especializado em Criatividade.

E aí? Topa pensar e fazer diferente? Reaprender a ser criativo?

Então anota aí na sua agenda, dia 29 de Março às 19h30min estamos te esperando aqui na Rua Marcelino Champagnat, 262A – Mercês.

Entrada: 1kg de alimento não perecível.

Maiores informações: (41) 3044-5595