Números positivos são frutos das iniciativas estabelecidas no planejamento estratégico da empresa

Já estamos na metade de 2019 e para muitos setores o momento é de avaliação do que já passou e de planejamento para conseguir alcançar as metas traçadas e fechar o ano no azul. Segundo previsão da IDC, o mercado de TI no Brasil será um dos que terá motivos para comemorar, pois deve crescer 10,5% neste ano, comparado com 2018. Prova disso são os números positivos que as empresas do ramo já registraram nos primeiros meses de 2019.

A WK Sistemas, sediada em Blumenau (SC), um dos polos tecnológicos que mais cresce no país, registrou de janeiro a maio um aumento de 47,74% em vendas de licenciamento, comparado com o mesmo período de 2018. O mês de maio foi o mais expressivo. Confrontando os dados de 2018 e 2019, nota-se um crescimento de 97,87%. Além disso, a empresa conquistou 111 novos clientes.

De acordo com o diretor de Produto e Mercado da WK Sistemas, Marcio Tomelin, os números positivos são frutos das iniciativas estabelecidas no planejamento estratégico da empresa, lançado em fevereiro, que possui quatro pilares: cultura de performance, atuação segmentada, expansão de negócios na base de clientes e inovação tecnológica.

Inovação tecnológica

Para seguir crescendo de acordo com as necessidades do mercado, a empresa catarinense está em fase avançada de construção de uma solução de hospedagem em cloud do seu principal produto, o ERP Radar Empresarial. Outras novidades estão por vir. “Estamos investindo em soluções inovadoras em mobilidade e dois aplicativos estão em fase de lançamento, um para gestão de viagens e outro para gestão eletrônica de documentos”, afirma Tomelin.

Gestão de pessoas

“Começamos o ano divulgando o Plano de Cargos e Carreira, um grande movimento que encerra seu primeiro ciclo em junho, trazendo descobertas e possibilidades de trabalharmos cada vez mais conectados com o mercado e entre as equipes”, complementa o diretor.

Em 2019 já foram 27 contratações em todas as áreas da empresa e a previsão é chegar a 35 até junho. Além disso, através do Programa de Estágio, a WK abriu duas novas turmas para formação de profissionais de desenvolvimento e suporte, com possibilidade de construção de carreira.

A WK Sistemas

Fundada em 1984, com uma história de pioneirismo e inovação, a WK Sistemas está localizada em Blumenau (SC), cidade conhecida nacionalmente pela forte atuação no setor tecnológico. A empresa, desenvolvedora de soluções ERP e especialista na área contábil e fiscal, possui mais de 100 mil cópias comercializadas em todo o Brasil. São aproximadamente 7 mil empresas usuárias das soluções no país e mais de 60 canais ativos. Atualmente possui cerca de 800 pessoas envolvidas.