Com o avanço da vacinação para os professores, a Secretaria Municipal da Educação prepara o retorno das aulas com a opção de ensino híbrido (presencial + videoaulas da TV Escola Curitiba) para o segundo semestre letivo, que começa em 19 de julho, após o recesso escolar (de 2 a 18 de julho).

Em 19 de julho, voltarão ao atendimento presencial 50 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 50 escolas com estudantes em maior vulnerabilidade social.

A partir de 2 de agosto, todos que optarem pelo formato híbrido poderão retornar para a sala de aula. Devido à pandemia do novo coronavírus, as famílias podem optar por dois formatos, o híbrido (presencial + videoaulas) ou o remoto (videoaulas e kits pedagógicos individuais).

A consulta para as famílias escolherem o modelo de ensino será disponibilizada de 19 a 23 de julho no site da Secretaria Municipal da Educação, como ocorreu no início deste ano, antes da volta às aulas híbrida em fevereiro. “A escolha continua sendo das famílias, que decidem se a criança vai frequentar presencialmente ou se permanecerá acompanhando os conteúdos pelo ensino remoto. As aulas começarão antes nas escolas com estudantes com maior necessidade de acompanhamento próximo, os mais vulneráveis”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

O Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais traz todos os cuidados necessários nas unidades da rede municipal de ensino. A secretária reforça que cada unidade tem um comitê local para organizar e monitorar a nova rotina, de acordo com as orientações do protocolo. O documento foi construído a partir dos estudos e planejamento de um comitê composto por 28 membros de diversos segmentos e validado pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal de Saúde. “Nesse documento estão todas as orientações para oferecer uma volta segura àqueles que preferirem o ensino híbrido, respeitando o distanciamento e os cuidados como uso obrigatório da máscara e higienização com álcool 70%”, afirma a secretária.

