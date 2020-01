Com a proximidade do início do ano letivo, começam as buscas pelas ofertas de materiais escolares. Por isso, o Condor Super Center planejou uma campanha “Volta às Aulas” focada na economia dos seus clientes e as principais ofertas podem ser conferidas no site www.condor.com.br/volta-as-aulas. Além disso, o Volta às Aulas do Condor apresenta um parcelamento diferenciado para materiais escolares em até 10x sem juros no Cartão Condor e em até 6x sem juros nos principais cartões (MasterCard, Elo, Hipercard, Visa, American Express e Senff).

Além de oferecer os melhores preços, a rede preparou um mix completo para todos os níveis escolares, do jardim de infância à universidade. “Vamos disponibilizar diversas marcas, negociadas com antecedência com os fornecedores para garantir os preços mais competitivos do mercado”, disse o diretor de operações do Condor, Maurício Bendixen.

A Campanha contará ainda com dois tabloides de ofertas e preços diferenciados para clientes Clube Condor. O cadastro pode ser realizado pelo site www.clubecondor.com ou pelo aplicativo, disponível para IOS ou Android.

O endereço e o horário de funcionamento de todas as lojas da rede podem ser consultados em www.condor.com.br.