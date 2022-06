Com inscrições online, gratuitas e abertas ao público a multinacional está abrindo a sua unidade de São José dos Pinhais para receber esta corrida no próximo dia 26 de junho. Na sequência, abrirá todas as suas unidades no País para o Circuito de Corridas VW 2022, um evento gratuito e aberto ao público para promover a saúde e a solidariedade.

O diferencial da corrida é passar por dentro das unidades VW, incluindo as linhas de produção. Para quem não conhece a fábrica daqui fica na Rua Antônio Singer, 6.751, Bairro Campo Largo da Roseira, São José dos Pinhais.

Este projeto conta com o incentivo da Volkswagen Financial Services em todas as etapas.

“É com grande alegria e satisfação que lançamos o Circuito de Corridas VW 2022. Além de promover o incentivo à atividade física e à solidariedade, as corridas a serem realizadas dentro de nossas unidades no Brasil oferecem a oportunidade de todos conhecerem a alta tecnologia e inovação presentes nas operações e linhas de produção onde o time da Nossa VW fabrica nossos produtos com todo cuidado e carinho para cada cliente”, afirma Douglas Pereira, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil e Região SAM (América do Sul).

Vagas são limitadas

Para participar do Circuito de Corridas VW 2022 na fábrica de São José dos Pinhais, o primeiro passo é se inscrever gratuitamente neste link no dia 4/6. O evento no Paraná é limitado em 1.200 vagas abertas as todos que queiram participar, seja colaborador da VW, cliente ou fã da marca.

Ao se inscrever, o interessado pode escolher entre o circuito de 5K (corrida) ou 3K (caminhada). Todos os inscritos receberão no dia e local da corrida um kit com camiseta, viseira e medalha de participação.

Além da corrida, o evento contará com diversas atrações como tenda de aferição de pressão arterial, avaliação física, quick massage, entre outras.

Doação de alimentos

O Circuito de Corridas VW 2022 também promoverá uma campanha social em apoio a comunidades do entorno das unidades. Os participantes que puderem doar alimentos estarão contribuindo com essa corrente do bem. A entrega deverá ser realizada no dia da corrida, em tenda montada especialmente para essa ação.

As arrecadações feitas em São José dos Pinhais serão destinadas ao Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro, entidade filantrópica da cidade que atende crianças e adolescentes. A instituição precisa, preferencialmente, dos seguintes itens não perecíveis: arroz, feijão, macarrão, molho de tomate e óleo.

Bazar da Fundação Grupo Volkswagen

No local da corrida, todos poderão visitar o Bazar Social da Fundação Grupo Volkswagen, que estará vendendo produtos do projeto Costurando o Futuro, como bolsas, estojos, mochilas e outros acessórios.