Na verdade, parte do seu imposto você pode doar pra algum projeto social ao invés de dar ao governo.

Assim você tem a certeza que seu dinheiro estará sendo investido em um projeto ou causa social que você apoia e conhece.

Apenas 1% das pessoas doam seu imposto de renda, fazendo com que só na cidade de Curitiba R$131 milhões que poderiam ajudar instituições beneficentes, acabem indo para o governo.

O “incentivo fiscal” permite que parte do dinheiro que seria pago ao governo seja utilizado na execução de projetos sociais que podem beneficiar milhares de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos.

Entre as opções de projetos sociais para doação, está a Afece – Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial, que busca financiamento para dois projetos com foco na habilitação e reabilitação da criança e adolescente com deficiência intelectual severa e sua inclusão em todas as esferas da vida social.

Segundo Lucilene Marques, que atua no setor de captação de recursos da Afece, o resultado das doações do imposto de renda é uma das principais fontes de financiamento para os projetos com foco na educação, saúde e assistência social.

