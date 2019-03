Sabe que quando pronto terá mais de 33 mil habitantes?

Na região sul, entre o CIC e Capão Raso, temos o Bairro Neoville, que nasce na antiga fazenda dos Canet e eu piá andava por estes campos que parecia não ter fim, tinha muita perdiz e codorna, tinha olho d’água vertendo cristalina, tinha barranco e terra fofa lá embaixo e a piazada gostava de pular do barranco e afundar os pés na terra fofa. As terras dos Canet faziam divisa com nosso pequeno lugarejo, Vila Jardim Campo Alegre, com a Vila Nossa Senhora da Luz, com o Parque Industrial, que não tinha tanta indústria assim, e finalmente mais tarde, a famosa Cidade Industrial de Curitiba – CIC englobou as vilas em algo inicialmente criticado mas que se mostrou visionário e que é hoje bairro populoso, com muitas indústrias, comércio, serviços e que gera muitos empregos. E agora surge o Neoville um bairro lindo, muito bem planejado, com escola bilíngue, (em Curitiba só tem 5 assim), com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que aos poucos vai ocupando o grande Campus onde antes funcionou a fábrica da Equitel / Siemens, ensino superior de excelente qualidade; Neoville é um bairro seguro, com um Batalhão da Polícia Militar o 23°BPM PR, com shopping, condomínios fechados e ainda alguns terrenos e lançamentos imobiliários como o SEVILHA NEOVILLE, e que eu, o seu Consultor Imobiliário GOMES, orgulhosamente trabalhando para a Canet Júnior S.A. e o Consultor Imobiliário Reinaldo colega na empresa e de parceria profissional, podemos oferecer as melhores oportunidades de negócio para você, para sua família, para sua empresa, pois no Neoville e entorno tem moradia, segurança, hospitais e supermercados, educação de qualidade e emprego. Imóveis residenciais ou comerciais, apartamentos, casas em condomínio ou não, terrenos para construir.

