Você já sentiu que sua imagem não combina tanto assim com quem você é? Esse tipo de apresentação é extremamente importante, tanto para que os outros lhe vejam da forma esperada, quanto para que você se olhe no espelho e enxergue a pessoa que deseja.

Principalmente na área profissional, é importante que sua imagem seja condizente com o cargo e área de atuação. “A consultoria pode ser pessoal, caso o cliente queira melhorar sua apresentação, mas também em nível empresarial, quando a organização deseja aperfeiçoar a imagem como um todo”, explica Ilse Gaedke, consultora de imagem e estilo, CEO da Lillys Consultoria.

Para otimizar o reflexo de quem você realmente é, Ilse faz consultorias à nível pessoal e personalizado que vão muito além de definir o que deverá vestir. Também promove o autoconhecimento e autoestima do cliente, revelando seu potencial interior.

A apresentação nas mídias sociais, etiqueta e ética são fatores que compõe a consultoria à nível empresarial, com ajuda de palestras para os colaboradores e funcionários, que são o corpo da empresa.

“Além do auxílio presencial, também temos opções via skype e outros serviços como Oficinas, com dicas de estilo; Organização de mala de viagem, onde nos certificamos de que você levará todo o necessário, dependendo do destino e ocasião; Orientação para ocasiões especiais, como casamentos ou encontros a negócios, onde o comportamento e código de vestimenta são o principal.”, relata Ilse.

Nossa imagem reflete muito sobre o valor que temos aos olhos dos outros, então é importante cuidarmos de nós mesmo, independente do objetivo.

