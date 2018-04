Veja aqui seus benefícios.

Se você se descuidar, ao longo dos anos a pele vai perdendo suas propriedades de regeneração e o ressecamento, que antes era transitório, vai se tornando crônico. Com a pele seca e maltratada, a chance de aparecerem rugas é ainda maior, pois a hidratação perdida com o tempo afeta a elasticidade e a flexibilidade. Se a pele for bem tratada e saudável, vai levar mais tempo para apresentar qualquer tipo de anormalidade.A hidratação é um tratamento profundo da pele, capaz de favorecer a elasticidade, luminosidade e a umidade dos tecidos, mantendo o equilíbrio hídrico da pele. A hidratação faz a reposição da umidade da pele, eliminando tensões e suavizando rugasConheça os benefícios que uma boa hidratação pode fazer para sua pele:• Evita o ressecamento: a pele seca e desidratada é opaca, áspera, sem elasticidade e com tendência à descamação. Aquelas pequenas rugas e linhas finas de expressão também ficam mais evidentes quando a pele está ressecada. O hidratante mantém a umidade e acrescenta nutrientes importantes para a revitalização e regeneração do tecido.• Melhora a luminosidade: uma nutrição adequada devolve viço à pele. Quando está desidratada, a pele geralmente fica opaca, áspera, sem vida. Quando recuperamos a hidratação, através da aplicação de um bom hidratante, melhoramos seu aspecto, com consequente melhoria da sua luminosidade.• Proteger contra a poluição: os hidratantes que são enriquecidos com substâncias antioxidantes na formulação, tais como as vitaminas C e E, podem ajudar a neutralizar os radicais livres e diminuir os danos oxidativos causados pela poluição.• Previne manchas: uma das principais causas das manchas na pele é a exposição excessiva e inadequada à radiação solar. Os hidratantes que contém FPS e ativos clareadores na sua composição podem ajudar não só a prevenir manchas, como a clareá-las. Além do mais, o hidratante protege e mantém as propriedades da pele, dando a ela mais força para se reparar.• Evita o envelhecimento precoce: o processo de envelhecimento está ligado a perda gradativa da hidratação natural da pele. Com o hábito de hidratar a pele regularmente, nutrimos as células e podemos retardar ou pelo menos minimizar esse processo.• Controla o brilho e a oleosidade: existem no mercado hidratantes com ativos que ajudam a controlar o brilho e oleosidade. São produtos que possuem o chamado efeito matte ou matificante. As formulações específicas para a pele oleosa também controlam a produção de sebo por causa dos seus princípios ativos, tais como o ácido azeláico e glicólico.

Modo de usarO fato é que, seja qual for o seu tipo de pele, não há motivo para fugir da hidratação e, mesmo se você não tem muita paciência para ficar aplicando o hidratante, vale a pena tirar um tempinho para a tarefa pois os resultados certamente compensam o esforço.Durante a noite a pele deve estar limpa para receber um creme nutritivo e durante o dia devem ser utilizados hidratantes com fatores de proteção FPS conforme a necessidade da pele.

