O Festival de Curitiba está de volta celebrando sua 30ª edição.



Ele volta com centenas de atrações em vários espaços de Curitiba e Região Metropolitana, com uma programação que contempla grandes nomes da classe artística, além de ações que evidenciam a sua trajetória crescente nessas três décadas.

Esta edição ocorre de 28 de março até 10 de abril, com estreias e pré-estreias nacionais, espetáculos premiados, remontagens especiais e mostras que levarão teatro, dança, circo, música, oficinas, shows e performances para diferentes públicos, de todas as idades.

Além disso, a programação também marca o fortalecimento do evento no meio digital, com a apresentação de uma plataforma que conecta profissionais da economia criativa de todo o país e, até mesmo, do mundo.

Os diretores do Festival de Curitiba, Leandro Knopfholz e Fabíula Passini comemoram a volta lembrando que “essa é uma edição especial! Uma edição da celebração e do reencontro. Vamos preencher as ruas e os teatros com espetáculos, olhar para a memória desses 30 anos, homenagear pessoas importantes para o Festival, dar ênfase para espaços de diálogos e formação, além de dar o primeiro passo para o digital, com a criação de uma plataforma que facilita a conexão profissional de todos que trabalham com a cena, de atores a fornecedores, divulgando pessoas e oportunidades de trabalho. Na comemoração dessas três décadas vamos celebrar na rua, nos teatros e no universo digital”.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do evento, localizada no Shopping Mueller (Piso L2) e pelo site oficial www.festivaldecuritiba.com.br.



Serviço:

30.º Festival de Curitiba

De 28/03 a 10/04 de 2022.

Os ingressos vão de R$ 0,00 até R$ 80,00 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L2), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.