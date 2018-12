A vitamina D influencia muito os sistemas do nosso corpo, uma vez que garante o fornecimento de cálcio aos ossos e fortalece o sistema imunológico. Normalmente, obtemos essa vitamina de alimentos, suplementos e dos raios solares, mas quando algo dá errado e enfrentamos uma deficiência dela, nosso organismo pode não funcionar adequadamente.

Sudorese Excessiva na Cabeça

A literatura científica descreve a transpiração excessiva em recém-nascidos como um dos primeiros sinais da falta desta vitamina. Em adultos, um dos sintomas da deficiência de vitamina D é a transpiração excessiva na cabeça, em comparação com o resto do corpo.

Dor nos Ossos

A falta de vitamina D pode prejudicar a capacidade do organismo de levar cálcio ao tecido ósseo, o que pode provocar a osteomalácia, ou o enfraquecimento dos ossos. Pode estar associada a várias dores musculoesqueléticas, em particular, com a dor e sensibilidade no osso tibial. Recomenda-se garantir uma ingestão diária da quantidade necessária de vitamina D para evitar dores, fraturas ósseas e doenças relacionadas, como a osteoporose.

Dor Muscular

A vitamina D afeta não apenas nossos ossos, mas também nossos músculos. Sua falta pode causar dor muscular intensa, fraqueza, diminuição da massa muscular e má recuperação muscular após intensa atividade física. Baixos níveis de vitamina D também podem causar dor crônica generalizada no corpo, que é um dos principais sintomas da fibromialgia.

Um Sistema Imunológico Frágil

A vitamina D desempenha um papel muito importante no apoio ao nosso sistema imunológico. Sem saber, os médicos começaram a usar essa vitamina para tratar infecções muito antes dos antibióticos serem descobertos. Pacientes com tuberculose, por exemplo, foram enviados para sanatórios onde eram expostos à luz solar, que, como os médicos pensavam, matava diretamente a infecção. Portanto, se você sofre de infecções virais frequentes, os baixos níveis de vitamina D podem ser o motivo.

Fadiga e Debilidade

Muitas vezes tendemos a atribuir a fadiga e o cansaço a uma vida muito ocupada ou à falta de sono. No entanto, verifica-se que a falta de vitamina D no corpo também pode estar envolvida. Um estudoque observou o efeito da suplementação de vitamina D em pacientes com fadiga mostrou uma redução significativa nos sintomas de cansaço após a normalização dos níveis de vitamina D.

Cura Lenta de Feridas

Um estudo mostrou que 12 semanas de suplementação de vitamina D resultaram numa redução significativa de feridas entre pacientes com úlceras de pé diabético. Os cientistas acreditam que a vitamina D teve um efeito positivo na estabilização dos níveis de glicose e colesterol nos pacientes sob investigação. Se suas feridas se curam lentamente (especialmente se você tem diabetes), preste atenção ao nível dessa vitamina em seu corpo.

Perda de Cabelo

Existem muitos fatores que podem desencadear a perda de cabelo, e a deficiência de vitamina D é um deles. Sua falta pode levar a um processo deficiente do ciclo capilar, afinamento e perda de fios. A vitamina D desempenha um papel fundamental no processo de crescimento do cabelo no seu ponto de origem e pode ser usada como um suplemento para o tratamento dessa perda.

Ansiedade e Depressão

A vitamina D é uma vitamina única que influencia muitas partes do nosso corpo, incluindo o cérebro. Depois que ela é consumida pelos alimentos ou sintetizada em nossa pele, ela libera neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que influenciam o funcionamento do cérebro. Segundo os cientistas, a falta dela pode causar ansiedade, depressão e até estar relacionada a doenças mentais, como a esquizofrenia.

Se você tiver algum dos sinais de deficiência de vitamina D, planeje uma visita ao seu médico, que avaliará o nível dela em seu corpo e prescreverá a dose necessária dessa vitamina vital.

