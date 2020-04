Com lives e mentorias digitais, buscando combater a crise gerada pelo COVID-19, especialistas falarão sobre empreendedorismo e educação financeira para mulheres da cidade e região

Com o objetivo de fomentar a criação de redes empreendedoras locais e levar lições de empreendedorismo e educação financeira para capacitar gratuitamente mulheres em Cascavel (PR) e região, a Rede Mulher Empreendedora (RME) – primeira rede de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil, a Visa e o Instituto RME anunciam a atuação online do projeto ‘Elas Prosperam’. Devido às medidas de saúde para proteção e controle da transmissão do COVID-19, as transmissões de conteúdos direcionados para o município serão realizadas de forma virtual, a partir do dia 23 de abril. A ação faz parte do Programa Cidades do Futuro, da Visa, que desenvolve ativações para gerar impactos econômicos positivos diretos, além de promover o desenvolvimento das cidades contempladas.

Donas de pequenos e médios negócios de Cascavel e região que tenham interesse em participar de grupos e atividades com conteúdo online, administrados e realizados pelo Instituto RME – como transmissões ao vivo (lives), eventos digitais com a participação de especialistas e mentorias coletivas, poderão se inscrever gratuitamente até o dia 15 de abril pela página oficial do projeto ‘Elas Prosperam’ (link). As empreendedoras selecionadas receberão no e-mail cadastrado a confirmação e orientações para as atividades programadas.

A Visa está comprometida em apoiar o empoderamento de mulheres e seus negócios, oferecendo ferramentas para alavancar os seus negócios e gerando um efeito cascata em suas comunidades. “A contribuição da Visa será por meio de dicas de empreendedorismo e educação financeira, fundamentais para quem precisa administrar seu próprio negócio, principalmente nos dias de hoje. Os eventos digitais nos permitirão atingir ainda mais empreendedoras”, explica Sabrina Sciama, diretora de Comunicação Corporativa da Visa do Brasil.

“Para o Instituto RME é muito gratificante nos unirmos a parceiros estratégicos que compartilham do mesmo propósito, o de auxiliar a jornada das mulheres empreendedoras, oferecendo capacitação para conquistarem autonomia financeira e mudarem suas vidas e de todos à sua volta”, comenta Ana Fontes, Presidente do Instituto Rede Mulher Empreendedora.

Desde 2005, a Visa investe em educação financeira por meio do ‘Finanças Práticas’, programa que oferece conteúdos e ferramentas que auxiliam na gestão financeira de diferentes perfis de pessoas. Em 2020, com o terceiro ano do Cidades do Futuro, a empresa também promoverá outras ações de educação financeira em diferentes cidades

brasileiras, incluindo Cascavel (PR) como parte do legado e desenvolvimento de todas as regiões do país.

Abaixo segue a programação de transmissões online do projeto ‘Elas Prosperam’ em Cascavel (PR):

Serviço

14 de abril, às 17h

Live ‘Organização Financeira’ – Aberto para o público na página da Rede Mulher Empreendedora no Instagram (link)

Duração: 30 minutos

23 de abril, às 19h

Evento digital para Cascavel – Para empreendedoras inscritas no projeto pela página oficial do ‘Elas Prosperam’ (link)

Duração: 1 hora

27 de abril, às 17h

Mentoria coletiva 1

Tema: Finanças: Organização e planejamento

Duração: 1 hora

5 de maio, às 17h

Mentoria coletiva 2

Tema: Opções de créditos e empréstimos

Duração: 1 hora

11 de maio, às 17h

Mentoria coletiva 3

Tema: Vendas e relacionamento com o cliente

Duração: 1 hora

Para mais informações, entrar em contato com[email protected].

Sobre a Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos – permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações visite www.visa.com.br ou acompanhe nossa página no LinkedIn. Para saber mais sobre como a Visa realiza suas transações clique aqui.

Sobre a Rede Mulher Empreendedora

Primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil, a RME existe desde 2010 e tem mais de 750 mil pessoas conectadas em rede. Com o objetivo de fomentar o protagonismo feminino no empreendedorismo, auxiliar quem quer empreender e quem quer se inserir no mercado de trabalho, a RME promove diversos eventos como o Fórum empreendedoras, uma vez ao ano, e eventos mensais como Café com Empreendedoras e Mentorias; também conta com um programa de aceleração, o RME Acelera, cursos intensivos para quem quer empreender, trilhas de conhecimento online e gratuita e o programa RME Conecta, que faz a ponte entre negócios de mulheres com grandes empresas para negociação e fornecimento B2B.



Sobre o Instituto Rede Mulher Empreendedora

O Instituto Rede Mulher Empreendedora, criado em 2017, é o braço social da Rede Mulher Empreendedora – RME e está apoiado em valores como igualdade de gênero, oportunidade para todos, educação, capacitação acessível e colaboração social. O foco é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil.



Assista o vídeo clicando neste link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=SOLv6522ocA&feature=emb_logo