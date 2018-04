Vila Maria e Uberlândia

Em mais uma mobilização da Comunidade foram confeccionadas 350 caixinhas de leite com tecido e EVA com o clube das artesã da Associação Vila Maria e Uberlândia.

Com muita disposição e alegria da criançada e familiares, a festa foi realizada no campo do Uberlândia na sexta-feira, dia 30 de março.

Parabéns a Mayra e toda este gente dedicada!