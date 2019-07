Para evitar problemas vasculares, é importante consultar um médico angiologista e cirurgião vascular antes de viajar por longas distâncias.

Grávidas, pessoas com histórico de doença vascular na família e quem tem acima de 50 anos devem consultar um médico angiologista e cirurgião vascular antes de viajar por longas distâncias. Isso porque, viagens demoradas, que ultrapassam seis horas de duração, podem acentuar os problemas vasculares, e, inclusive, aumentar o risco de trombose para pessoas que fazem parte deste grupo de risco. De acordo com o médico especialista em angiologia, cirurgia vascular e endovascular, Dr. José Fernando Macedo, do Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular de Curitiba (IACVC), isso ocorre porque durante longas viagens, sejam aéreas, de ônibus ou carro, as pernas ficam muito tempo paradas na mesma posição.

“A falta de movimento prejudica a circulação sanguínea, podendo desenvolver problemas mais graves, como a Trombose Venosa Profunda (TVP), que ocorre quando há a formação de coágulos dentro das

veias”, alerta. Por isso, é importante se atentar a alguns sintomas como inchaço e vermelhidão na panturrilha, que indicam dificuldade no retorno do sangue venoso. “Como esse grupo de pessoas já possui predisposição à doença, a imobilidade durante a viagem pode ser ainda mais prejudicial”, destaca.

De acordo com Macedo, fatores como obesidade, falta de exercícios físicos, tabagismo, uso de anticoncepcionais e pressão alta também são fatores que podem agravar problemas de circulação em uma viagem”, explica Macedo.

Prevenção – A prevenção continua sendo o melhor remédio. Além de se atentar aos hábitos alimentares e exercícios físicos, alguns cuidados durante a viagem podem ajudar a prevenir problemas vasculares. Macedo indica ainda o uso de roupas largas e confortáveis; se estiver no avião, realizar

pequenas caminhadas durante o voo; quando sentado, movimentar os pés e as pernas; evitar uso de medicamentos ou calmantes para dormir; beber bastante líquido e evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

Antes da viagem, alguns cuidados também devem ser tomados. Nesse caso, com a orientação de um angiologista vascular, é possível usar anticoagulantes. “Os medicamentos devem ser tomados dois dias antes da viagem, durante e um dia após para serem efetivos. Porém, nunca devem ser usados por conta própria, apenas com instruções médicas”, recomenda Dr. Macedo.

Meias de compressão As meias de compressão também podem e devem ser usadas, desde que com

a indicação de um especialista, que indicará o modelo e o uso adequado para cada paciente. A incorreta utilização da meia elástica anula a efetividade dela. “Existem vários modelos e com níveis diferenciados de compressão, cada uma delas auxiliará na necessidade individual do paciente”, finaliza Macedo.

Sobre o IACVC O Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular de Curitiba (IACVC) foi fundado há 34 anos pelo Dr. José Fernando Macedo, especialista em angiologia, cirurgia vascular e endovascular. Hoje, junto ao Dr. Rodrigo Macedo, também especialista em cirurgia vascular e endovascular, e à

Dra. Gabrielle Macedo, nutricionista com especialização em nutrição clínica, o instituto oferece orientações e tratamentos para problemas e doenças vasculares, além de atendimento voltado ao bem-estar e alimentação. Mais detalhes sobre o IACVC estão no site www.iacvc.com.br [1].