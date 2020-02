Via rápida que liga o Capão Raso ao Pinheirinho e serve de corredor para 22 linhas de ônibus, a Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza logo terá melhores condições de tráfego. Em cerca de 40 dias, as obras que começaram nesta semana estarão concluídas e o pavimento de asfalto novo oferecerá mais segurança a motoristas e passageiros que se deslocam pela rua.

Nesta quinta-feira (20/2), o trabalho estava concentrado nas proximidades do cruzamento com a Rua José Clementino Bettega, no Capão Raso. Perto de 300 metros de duas das quatro faixas da Marechal Octávio Saldanha Mazza já haviam sido fresados para, em seguida, receber as camadas de massa asfáltica. O serviço permanece em duas faixas para que as outras duas fiquem sempre liberadas para o trânsito de veículos.

A obra percorrerá 3.235 metros, até o encontro com a Rua Izaac Ferreira da Cruz, no Pinheirinho.

“Moro na Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza há quatro anos, ela é muito movimentada. Por isso, é sempre bom que fique tudo em ordem, com asfalto novo e sinalização. Esse cuidado deixa o caminho de todos mais seguro”, comentou Anderson Almeida Silva ao chegar em casa após um passeio com seu animal de estimação.

A via tem seu piso requalificado pelo processo de fresa e recape, que restaura a camada asfáltica danificada, restabelecendo a qualidade estrutural da rua. Na fresagem ocorre o corte de camadas do pavimento asfáltico. E, ao recapar, são aplicadas novas camadas de asfalto.

Novo ciclo

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, a obra na Marechal Octávio Saldanha Mazza faz parte do novo ciclo do programa de recuperação da malha viária de Curitiba, lançado pelo prefeito Rafael Greca no dia 10 de fevereiro.

“As melhorias serão feitas em 61 ruas importantes que funcionam como ligação entre bairros e atendem a rota do sistema de transporte coletivo”, explicou. As obras contemplam cerca de 86 quilômetros de vias que servem 34 bairros da cidade.

As obras foram divididas em quatro lotes. A Marechal Octávio Saldanha Mazza faz parte do lote 2 com as ruas João Chede (CIC) – que também já está com serviços em andamento – Desembargador Cid Campêlo (CIC), Antônio Gasparin (Pinheirinho), Professor Algacyr Munhoz Mader (CIC), Cidade de Timbó (CIC), Eduardo Sprada (CIC), Pastor Antonio Polito (Boqueirão e Alto Boqueirão), 1.º de Maio (Xaxim), Pedro Zagonel (Novo Mundo), Alcino Guanabara (Hauer), Paulo Setúbal (Hauer) e Presidente Wesceslau Braz (Lindóia), que numa primeira etapa receberá obras na pista exclusiva do transporte coletivo e nos retornos.

“Somente neste lote 2, serão mais de 24 quilômetros de asfalto novo para 13 ruas”, disse o secretário.

Linhas de ônibus

As 22 linhas de ônibus que transitam pela Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza são: 060 Interbairros VI, 508 Sítio Cercado (anti-horário), 527 Pinheirinho/Boqueirão, 528 Boqueirão/Pinheirinho, 610 Sítio Cercado/Capão Raso, 631 Piratini/BR-476, 633 Maria Angélica, 635 Londrina, 636 Rio Negro, 637 Santa Joana, 638 Pinheirinho, 639 Futurama, 640 Palmeira, 641 Luiz Nichele, 642 Ganchinho, 644 Pinheirinho/CIC, 649 Pirineus, 684 Rio Bonito, 688 Pinheirinho/Zoológico, 700 Pinheirinho/Cabral, X11 Sítio Cercado/Capão Raso e X35 Pinheirinho/Prefeitura.