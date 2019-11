Era só alegria em meio a tanta roupa pra escolher a vontade durante 10 minutos dentro do Salão de Eventos da Ceasa Curitiba. E o melhor, sem precisar pagar nada. E foi com muita disposição que cerca de 200 pessoas passaram pela fila durante toda a manhã da sexta, dia 8 de novembro na Ceasa para participar de mais uma edição do Veste Curitiba.

Este evento solidário organizado pela Fundação de Ação Social (FAS), com apoio do Banco de Alimentos da Ceasa Curitiba e do Sindaruc é o terceiro levado a efeito na regional Tatuquara nos últimos dias, disponibilizando para à população um volume de cerca de 4 mil peças, entre roupas, acessórios femininos, bolsas e sapatos.

Segundo Rosilda Aparecida Fernandes de Araújo, Chefe do Núcleo da FAS Tatuquara, ficou acertado com as coordenadoras a realização de três eventos para levar mais próximo das pessoas, e esta distribuição na Ceasa é para atender em especial as pessoas da região do Palmeira: “As peças foram classificadas e dispostas em araras de forma que as pessoas podiam escolher livremente”, e completou: “aqui também é importante a participação da saúde que faz exames e atendimento à população”.

As roupas e acessórios foram arrecadados através do Disque Solidariedade. Desta última sobraram algumas calças, que serão ofertadas na próxima edição.

Além da chefe do Núcleo da FAS, Rosilda Aparecida Fernandes de Araújo, estiveram participando Antônio Lonardecz, Diretor Técnico e Jaqueline Macedo Gerente da Divisão Social Ceasa.