Entre as diversas programações do movimentado trabalho do Rotary Sítio Cercado, neste período do ano temos a realização de um bem estruturado jantar denominado Galinha Tradicional. Pelo sétimo ano consecutivo este evento já é um sucesso com a participação dos associados, comunidade e convidados.

Ainda neste mês foi lembrado o Dia da Mulher durante reunião da semana com a entrega de flores às associadas e às esposas e filhas de associados presentes à reunião festiva onde também foram empossados mais 3 novos associados, cuja presença veio se somar ao trabalho deste clube. Na oportunidade a intercambista Isabella Mayer Brizola falou de sua viagem para a Alemanha.

Foram empossados: Cristiano Jonas da Cunha, Gilson Cesar Nemetz e Marcelo Possani.

Aos novos sócios as boas vindas da Gazeta do Bairro e os votos de muito sucesso e trabalho comunitário em sua participação no clube.