Chegando à região neste ano de 2019, a Vellocar vem se destacando pela qualidade de seu atendimento e também pela diversificação de serviços de manutenção automotiva para veículos leves e médios. Seu conceito inovador vem se tornando referência em atendimento, agilidade e praticidade.

O proprietário Waldir Miranda, sempre atento aos interesses do cliente ressalta compromisso da Vellocar, focada no atendimento à necessidade de quem procura por seus serviços através do slogan: “Seu veículo em boas mãos”.

Na condição de especialista em serviços automotivos, a Vellocar tem a medida certa de pneu para o seu veículo, com preços muito competitivos e equipe preparada para serviços de Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, embreagem, conserto de rodas, entre outros.

A Vellocar conta também com mecânicos especialistas em troca de óleo, e uma linha completa de lubrificantes, filtros, palhetas, aditivos, fluido de freio, baterias, lâmpadas, higienização, tudo para o melhor atendimento aos seus clientes.

Na Vellocar você encontra as melhores marcas com os melhores preços. Venha conferir.

SERVIÇO:

Vellocar Centro Automotivo

Endereço: Linha Verde, 19740 ao lado do posto Condor, no Pinheirinho, sentido São Paulo.

Fone: 3265-2073

Segunda à Sexta das 8h00 às 18h00. Sábado das 8h00 às 12h00.

[email protected]