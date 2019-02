O Clube da Gente CIC foi arrombado neste fim de semana e alguns equipamentos eletrônicos e esportivos foram roubados. O levantamento prévio feito pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) aponta um prejuízo de cerca de R$ 8 mil. Foram roubados dois computadores e alguns itens de material esportivo utilizados para as aulas.

Os estragos foram constatados na manhã da segunda-feira (25/2), quando os funcionários chegaram para trabalhar. Logo pela manhã foi feita uma limpeza no local e o funcionamento do Clube da Gente CIC não foi prejudicado. Apenas as aulas de hidroginástica foram suspensas, pois um extintor foi jogado no meio da piscina e a empresa responsável pela manutenção está analisando e fazendo a limpeza da água. A hidroginástica será retomada o mais rápido possível. As outras aulas e atividades funcionam normalmente nesta segunda-feira.

Os invasores também cometeram atos de vandalismo dentro do Clube da Gente CIC, sujaram as piscinas, arrombaram sete portas e quebraram divisórias. Também utilizaram a estrutura do clube para fazer lanche e sinais apontam para o consumo de drogas pelos vândalos.

A Smelj está trabalhando com a empresa terceirizada responsável pela segurança do local para restabelecer o mais rápido possível o pleno funcionamento do Clube da Gente CIC, bem como para a reposição de todos os equipamentos roubados.

A Prefeitura orienta os moradores para que liguem no telefone 153 da Guarda Municipal caso tenham alguma informação sobre os equipamentos roubados. Outros casos de vandalismos e ocorrências de furtos ou roubos também podem ser denunciados pelo telefone 153.