Como o TikTok pode promover sua marca e encontrar públicos novos?

A rede social criada em 2016 chegou a mais de um bilhão de usuários ativos em 2021, sendo a maior plataforma digital do mundo no momento. O número de novos tiktokers extrapolou a casa dos milhões no último ano, sendo sete milhões apenas no Brasil.

O fenômeno de interações na rede trouxe novas chances para as marcas. Por exemplo, Amazon, Calvin Klein, Crocs, Fortnite, Guess, Magalu, NBA, Red Bull e Washington Post foram algumas empresas que alcançaram grande destaque na rede. O fluxo de conteúdo dinâmico ganhou o gosto da geração Z e agora alcança pessoas de todas as idades.

Além disso, o feed infinito faz com que algoritmos redefinam os interesses de uma audiência que só cresce. Dessa forma, além das dancinhas e dublagens, a rede também estimula a interação entre a comunidade através de desafios, revelando uma oportunidade para marcas ajustarem estratégias de marketing digital.

Em agosto os vídeos ganharam maior tempo de duração, indo de três segundos até três minutos. Rapidamente, a novidade foi incorporada por outras redes sociais. O formato funcionou tão bem que outras redes como Facebook e YouTube aplicaram o mesmo modelo em suas plataformas. Agora, no YouTube já é possível perceber a atualização nas sugestões de vídeos verticais e no Facebook e Instagram o Reels comprova o sucesso dessa tendência.

TikTok para empresas

Afinal, como ganhar dinheiro com o TikTok?

De olho na tendência de vídeos curtos, diversas marcas ao redor do mundo resolveram apostar na produção desse tipo de conteúdo. A possibilidade de edição rápida e vídeos de até 3 minutos encoraja os setores do mercado a experimentar as vantagens do TikTok.

Em abril a rede anunciou o TikTok Ads, para que marcas consigam se aproximar mais ainda de seus públicos. Então, ao fazer uso do TikTok Ads, as empresas podem anunciar em forma de banners ou vídeos e segmentar públicos por interesses ou dados demográficos. Entretanto, é muito importante saber o que as novas audiências desejam ver na rede.

Assim, existem diversas formas de aumentar as vendas online.

