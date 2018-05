A bicicleta é cada vez mais utilizada nas ruas da cidade, seja para esporte, lazer ou transporte.

Como todo meio de mobilidade, ela exige atenção e respeito às regras de trânsito, cuidado que só melhora a segurança de todos e o prazer de pedalar.

Como meio de ir e vir, a bike implica muitas vantagens: é um veículo “limpo” (não emite poluição), ajuda a liberar o trânsito nas ruas (já que ocupa menos espaço do que os carros) e contribui para a saúde do usuário (é, afinal, um exercício físico), entre outras vantagens.

Os pontos positivos realçam a importância de todos – motoristas, ciclistas e pedestres – respeitarem as regras que garantem boa convivência e uso adequado dos espaços públicos – um nunca pode esquecer do outro.

Um ciclista que já tenha passado aperto porque um motorista de carro não respeitou uma preferencial, por exemplo, sabe bem o problema que pode causar e/ou ser vítima se entrar em alta velocidade numa calçada movimentada, furar uma faixa de pedestres ou passar no sinal vermelho.

“O Código de Trânsito Brasileiro prevê direitos e deveres, não só para motoristas, mas também para ciclistas e pedestres”, resume a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosângela Battistella. “Percebemos no dia a dia que alguns ciclistas não respeitam as regras, causando transtornos nas vias e calçadas, principalmente para pedestres, mas também para outros ciclistas que seguem as regras.”

O respeito mútuo ajuda muito a melhorar a mobilidade em toda a cidade e, principalmente, a evitar acidentes.