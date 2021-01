Quando começa a vacinação?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no domingo 17/1 o uso emergencial para duas vacinas: CoronaVac (Instituto Butantan) e AstraZeneca (Fiocruz). O Ministério da Saúde começou a distribuição, inicialmente, de 6 milhões de doses da CoronaVac (a única disponível no momento no País) para os estados, que repassarão aos municípios.

A Prefeitura de Curitiba deverá iniciar a vacinação nesta quarta-feira, 20 de janeiro.

A vacina será gratuita?

Sim, pois será aplicada apenas pelo Sistema Único de Saúde neste momento.

A vacinação acontecerá ao mesmo tempo para todos os cidadãos?

Não, já que não há disponibilidade de vacinas no mercado mundial. A imunização vai ocorrer de forma gradativa, por fases, e de acordo com a disponibilidade da vacina, até atingir toda a população. Os grupos mais expostos ao risco do contágio serão os primeiros a serem vacinados – e assim sucessivamente.

Como acontecerá a vacinação em Curitiba?

O Plano Municipal de Vacinação da cidade segue as orientações do Ministério da Saúde, e conta com cinco fases, priorizando por ordem de atendimento a população mais vulnerável e exposta ao risco de contaminação do novo coronavírus.

Quem faz parte da primeira fase?

Profissionais de saúde que trabalham ou moram em Curitiba, idosos que moram em instituições de longa permanência (asilos) e indígenas da aldeia Kakané-Porã, agentes funerários, equipes da FAS e Guarda Municipal e estudantes de cursos de saúde que fazem estágios na área. Mesmo dentro das fases, existem os grupos prioritários.

Quem faz parte da segunda fase?

Idosos acamados, pessoas acima 80 anos, pessoas entre 79 e 75 anos, de 74 a 70, de 69 a 65 e de 64 a 60, funcionários e população privada de liberdade.

Quem faz parte da terceira fase?

Cardiopatas graves, diabéticos, hipertensos, obesos, doentes neurológicos, pessoas com deficiências permanentes severas, pessoas com neoplasias, imunossuprimidos e transplantados e população de rua.



Quem faz parte da quarta fase?

Trabalhadores essenciais, como os de limpeza pública, segurança pública, motoristas e cobradores, professores, taxistas e motoristas de aplicativos.



Quem faz parte da 5ª fase ?

Grupos não prioritários, como a população com menos de 60 anos, seguindo a ordem de idade, dos mais velhos para os mais jovens.



As vacinas serão aplicadas nas Unidades de Saúde?

Por se tratar de uma pandemia e de uma vacina nova, nesta primeira fase as vacinas serão aplicadas no Centro de Imunização (Pavilhão da Cura), no Parque Barigui. O local conta com todas as condições de segurança e controle para vacinação.

Como nesta primeira etapa serão vacinados profissionais da saúde que estão na linha de frente da covid, a Secretaria Municipal da Saúde optou em centralizar a vacinação num local que ofereça espaço suficiente para distanciamento social, sem aglomerações. Isso evitará a circulação de pessoas em Unidades de Saúde nesse momento ainda crítico da pandemia. Na sequência, a estrutura que será usada para os grupos subsequentes será amplamente divulgada.

Quem é do grupo prioritário pode ir direto ao Centro de Imunização da covid-19 no Centro de Imunização do Parque Barigui?

Não. A Secretaria Municipal da Saúde preparou um esquema de agendamento de vacinas pelo Aplicativo Saúde Já, plataforma da Prefeitura de Curitiba

SOBRE AGENDAMENTO PARA VACINAR

Como será o agendamento da vacina?

Com exceção dos idosos em lares e instituições de longa permanência como asilos e dos indígenas (cuja vacinação será encaminhada pela SMS), todas as pessoas dos demais grupos receberão a informação do dia e horário da vacina pelo aplicativo Saúde Já.

Posso agendar minha vacina no aplicativo Saúde Já?

Não. O agendamento será feito pela Secretaria Municipal da Saúde e a informação do dia e horário para comparecer ao Centro de Imunização, no Barigui, será enviada pelo aplicativo Saúde Já, da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.

Quem não tem o aplicativo Saúde Já, como deve fazer?

Qualquer cidadão que mora em Curitiba, independentemente de ter ou não plano privado de saúde, pode baixar o aplicativo e fazer o pré-cadastro.

Onde encontro o Aplicativo Saúde Já?

O aplicativo está disponível nas versões Android, iOS e web. O Saúde Já Curitiba é gratuito e, para acessar, basta informar o número do Cartão SUS (ou CPF) e a data de nascimento. Mais informações www.saudeja.curitiba.pr.gov.br.



As pessoas são obrigadas a tomar a vacina?

O aplicativo tem o termo de recusa para quem optar em não vacinar. A opção aparece como “Não quero vacina”.

O que acontece se a pessoa não puder comparecer na data agendada?

O aplicativo oferece as opções “Confirmar” e “Não confirmar”, que poderão ser acionados. No caso de não confirmar, uma nova data será reagendada conforme disponibilidade de dose.



Como serão avisados da vacina as pessoas não familiarizadas com a tecnologia dos smartphones?

Entre as funcionalidades, o aplicativo Saúde Já possui um ícone para cadastrar dependentes, filhos, netos ou outro responsável, que poderá cadastrar qualquer pessoa no aplicativo, desde que ela tenha vínculo com uma Unidade de Saúde.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Profissionais de saúde que trabalham em Curitiba, mas moram em outra cidade, terão direito à vacina?

Sim. Neste caso, é preciso baixar o Saúde Já e fazer um pré-cadastro. A Secretaria Municipal da Saúde tem as relações enviadas pelos serviços de saúde e fará o pré-cadastro dos profissionais.

Profissional de saúde que mora em Curitiba, mas trabalha em outra cidade, terá direito a vacina?

O/a profissional deverá ser incluído/a no cronograma do município onde tem o seu vínculo trabalhista. Caso isso não ocorra, entrará na listagem de Curitiba de acordo com seu grupo de prioridade.

Como a Prefeitura de Curitiba saberá quem é profissional da Saúde?

Os hospitais e outros serviços de saúde da cidade, além dos conselhos de classe estão enviando para a Secretaria Municipal da Saúde a relação de profissionais, com toda a documentação pertinente, que será conferida no momento da vacinação.

PRIMEIRA FASE

Quantos serão imunizados nessa primeira fase?

A estimativa é vacinar 80 mil pessoas desses grupos da primeira fase

Dentro da primeira fase haverá grupos prioritários?

Sim, todas as fases seguirão uma ordem de prioridade: primeiro sempre os que são mais expostos ao risco de contágio.



Quem serão as primeiras pessoas a serem vacinadas em Curitiba?

As equipes de vacinadores da cidade, ou seja, os profissionais da saúde responsáveis por aplicar as vacinas na população. Depois, os idosos moradores de instituições de longa permanência, trabalhadores de saúde que estão na linha de frente da covid-19, além dos 150 indígenas que moram na aldeia Kakané-Porã, no Tatuquara.

Como será a vacinação dos idosos que moram em instituições de longa permanência?

Os cerca de seis mil moradores e funcionários das cerca de 170 instituições que abrigam idosos em Curitiba serão vacinados dentro das próprias instituições pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O dia e a hora serão agendados previamente e os funcionários serão avisados pelas instituições a comparecerem no dia e horário marcados, com documentos como RG e CPF.

Todos os funcionários e moradores destas instituições já são acompanhados pela Secretaria Municipal da Saúde por meio dos Distritos Sanitários.

As instituições que têm casos de covid-19 confirmados não receberão a vacina neste momento. Nestes casos, o prazo para a vacina é no mínimo 30 dias após a confirmação.

Qual a sequência de vacinação para dos profissionais de saúde?

Os primeiros a serem vacinados serão equipes que trabalham nas alas covid-19 dos hospitais de referência ao atendimento da pandemia. São 12 mil profissionais nessa condição.

As vacinas serão aplicadas no Centro de Imunização da Covid-19, no Parque Barigui. Os profissionais serão avisados do dia e horário pelo aplicativo Saúde Já.

Após os profissionais das UTIs e enfermarias de covid-19, a vacinação terá a seguinte sequência, por ordem de risco:



Equipes que trabalham nos setores covid-19 das UPAs e no SAMU

Agentes funerários conforme relação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Equipes de Unidades de Saúde, CAPs e Centros de Especialidades Municipal e de outros setores dos hospitais e UPAs que atendem covid-19

Trabalhadores de outros hospitais e clínicas

Equipes dos Distritos Sanitários, setores administrativos de serviços de saúde e trabalhadores de saúde afastados por fatores de risco;

Equipes da FAS (Fundação de Ação Social) e Guarda Municipal;

Profissionais de consultórios e similares;

Trabalhadores de laboratórios de análises clínicas

SOBRE AS VACINAS

Posso escolher qual vacina vou tomar: Coronavac, Oxford/Astrazeneca ou outra que venha a ser aprovada pela Anvisa?

Não. A princípio, o Brasil tem duas vacinas aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): CoronaVac (Instituto Butantan) e AztraZeneca (Fiocruz).

Outras mais poderão ser aprovadas futuramente. No entanto, no momento da vacinação será aplicado o imunizante que estiver disponível, de acordo com as doses enviadas pelo Ministério da Saúde e, não haverá possibilidade de escolha.

Posso receber a primeira dose de um laboratório e a segunda dose de outro laboratório? Como será esse controle?

Não é recomendado que uma mesma pessoa receba doses de laboratórios diferentes, pois não há estudos no mundo que assegurem a resposta imunológica correta no caso da intercambialidade de vacinas.

Toda pessoa vacinada terá toda rastreabilidade do imunizante aplicado (qual laboratório, lote, etc). Essas informações constarão na carteira de vacinação. A SMS tem um histórico de muitos anos na coordenação e eficiência na aplicação de diferentes doses de vacina na população.

A segunda dose deverá ser aplicada quanto tempo depois da primeira?

Depende da orientação de cada fabricante. De qualquer forma, o/a cidadão/ã será avisado/a da segunda dose também pelo aplicativo.

A imunização começa a fazer efeito quanto tempo depois de aplicada a vacina?

Depende de cada vacina, mas em geral, para fazer efeito um imunizante leva no mínimo 3 semanas.

Quanto tempo dura a imunização?

Ainda não se sabe. As vacinas aplicadas no mundo todo são ainda de caráter emergencial. Para determinar a eficácia de duração dos imunizantes é preciso o acompanhamento por meio de pesquisas, dos vários grupos vacinados.

Com a vacina, é possível flexibilizar as medidas de precaução da doença?

Não. O uso de máscaras, distanciamento social, higiene das mãos são medidas necessárias mesmo após a vacina. Ainda estamos muito longe da possibilidade de relaxamento pessoal, que avançará na medida em que a vacinação seja ampliada para todos os grupos.

Uma pessoa vacinada – ou que já tenha contraído o novo coronavírus – continua sendo um agente de transmissão da covid-19.

Além disso, a vacinação completa da população ainda levará muitos meses.

Menores de idade e gestantes serão vacinados?

Como não houve tempo hábil suficiente para testes e pesquisas com esses grupos, a vacinação não é recomendada.