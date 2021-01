A técnica de enfermagem Rute Cristo, que atua na UPA do Pinheirinho, estava emocionada ao receber a primeira dose. Ela se diz aliviada, pois convive com a mãe, que é idosa, e faz parte do grupo de risco para Covid-19.

A secretária de saúde de Curitiba, Márcia Huculak, que acompanhou a vacinação nesta segunda-feira (25), reforçou que todos os profissionais serão monitorados após a imunização.

Outra questão esclarecida pela secretária Márcia Huculak é o motivo pelo qual os profissionais da saúde estão sendo imunizados no Pavilhão do Parque Barigui e não nos locais de trabalho.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba recebeu no domingo (24) 20.380 doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca, que vieram da Índia para o Brasil.

Com o recebimento dessas doses o primeiro grupo a ser imunizado poderá ser ampliado. A secretária explica que neste momento é preciso aguardar orientações do Ministério da Saúde para essa definição.

A vacinação contra a Covid-19 em Curitiba começou no dia 20 de janeiro depois que a cidade recebeu 23.160 doses da Coronavac. Até sexta-feira (22) o número total de imunizados chegou a 3.046 moradores da capital. Foram vacinados profissionais de saúde, indígenas e parte dos funcionários, cuidadores e moradores das instituições de longa permanência.