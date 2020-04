Nesta quinta (2/4) e sexta-feira (3/4) idosos com 80 anos ou mais que ainda não foram imunizados contra a gripe devem procurar um dos 21 locais de Curitiba para serem vacinados (lista abaixo). Dois destes pontos são “drive thru”.

O atendimento da Secretaria Municipal da Saúde será exclusivo para esse público, das 9h às 17h, e é importante comparecer ao local com um documento de identificação.

“A vacina da gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas ajuda a evitar que a população adoeça, e nesse período de pandemia sobrecarregue os serviços de saúde”, alerta Flávia Quadros, superintende de Gestão em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde.

Na semana passada a vacinação teve que ser interrompida após serem imunizadas, em dois dias, cerca de 130 mil pessoas, o previsto para 15 dias.

A campanha da vacinação em Curitiba foi retomada nesta segunda-feira (30/3) de forma escalonada, atendendo prioritariamente grupos mais vulneráveis como idosos acamados e instituições de longa permanência e agora para a população na faixa acima dos 80 anos.

“Na sequência vamos baixando as faixas etárias, 70, 60 anos e assim por diante”, fala a superintende.

O critério de vacinar por faixa etária distribui melhor o atendimento sem causar aglomerações e tumulto e também dimensiona de acordo com a quantidade de doses que estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde.

“Já atendemos uma boa gama da população idosa nos dois primeiros dias. Agora que se trata de um público menor, selecionamos metade dos pontos da fase inicial, mas que estão bem distribuídos pelas regiões da cidade”, explica Flávia.

Assim como na fase inicial as vacinas serão aplicadas em locais externos como paróquias, praças e outros espaços fora das unidades de saúde.

Serão dois pontos por Regional. Apenas a CIC contará com três pontos, sendo um deles em forma de drive thru. O outro drive thru será no Boa Vista.

Profissionais de Saúde

Nesta terça-feira (31/3), começou a vacinação de influenza para profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos e outras pessoa que trabalham da área devem procurar a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 – Seminário). A vacinação para esse grupo será feita até sexta-feira (1/2), das 10h às 16h.

Locais de vacinação para idosos com 80 anos ou mais

Regional BOA VISTA

Paróquia São Marcos – Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho.

Paroquia Santo Antonio – drive thru – Av. Paraná, 1939 entrada dos veículos pela rua Geraldo Gustavo Oscar Muller.

Regional BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo) – Rua Ourizona 1681 – Sítio Cercado.

Paróquia São Pedro do Umbará- Rua Nicola Pellanda 5.000 – Umbará.

Regional BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão.

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Pólito, 2.200 – Alto Boqueirão.

Regional CAJURU

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru.

Parque Peladeiro – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru.

Regional CIC

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N.

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2570.

Drive thru – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 – Cidade Industrial de Curitiba.

Regional SANTA FELICIDADE

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213.

Paróquia São José Trabalhador – Rua Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira.

Regional MATRIZ

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro.

Colégio Esperança – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155.

Regional PINHEIRINHO

Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso.

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso.

Regional PORTÃO

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1.700.

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física – Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra.

Regional TATUQUARA

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konorski Bueno, 100.

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151.