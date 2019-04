Muito bem organizada a Conferência Regional da Unidade de Saúde Umbará II, foi realizado no sábado dia 23 de Março no Salão Primavera da Igreja São Pedro. Contando com presença do Conselho local, entidades, usuários, representantes da Regional bairro Novo, secretaria de saúde e vereadores de Curitiba logo após a abertura foi apresentada e aprovada a Minuta de Regimento Interno, sendo em seguida aprovada por todos. A gestora Rosemar apresentou o trabalho realizado junto com sua equipe bem como o perfil da unidade. Por sua vez, a presidente do Conselho local Ariete Pizzatto de Conto apresentou relatório das atividades desenvolvidas durante os anos de 2015 a 2019. Também foi realizada uma palestra pela Dr. Rafael com o tema “Escute seu coração”.

Entre os temas discutidos e propostas apresentadas o destaque foi mais uma vez para a construção da nova sede da US Umbará II. Agora solicitada ainda com mais urgência.

Foram também realizados trabalhos em grupo, a composição do Conselho com a homologação das entidades, sem o encontro encerrado com uma confraternização.

No dia 26 (dia de impressão da Gazeta do Bairro) estava programa a reunião para escolha ou eleição do novo Conselho Local de Saúde da US Umbará II.