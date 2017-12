No dia 20 de novembro de 2017, foi comemorado o aniversário de 32 anos da Unidade de Saúde Nossa Senhora do Sagrado Coração, inaugurado dia 18 de dezembro de 1985, a Unidade de Saúde Nossa Senhora do Sagrado Coração ao lado do colégio Sagrado da Nicola Pelanda em espaço cedido pelas Irmãs para ser utilizado por um período de 20 anos. Em 2005, com o fim do prazo a Unidade de Saúde passou para o prédio atual, locado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, que foi adaptado para recebê-la.

Neste momento vale destacar e levar o merecido reconhecimento ao pessoal administrativo, de serviços gerais e todos os profissionais que atuam na unidade, presença no Conselho Local de Saúde atuando diretamente no processo de planejamento e até mesmo das ações colocadas em prática, auxiliando também com sugestões para manter em bom nível o andamento dos serviços prestados.

O grupo de senhoras que realizam o valioso serviço voluntário de trabalhos manuais com dedicação e desprendimento.

Realizada nas dependências da US a festa contou com a presença do administrador da Regional Pinherinho, João do Suco, da coordenadora do Distrito Sanitário do Pinheirinho Leda Albuquerque e da coordenadora da Unidade de Saúde Eliane Passarinho, as irmãs e os alunos do Colégio Épicos colaborando no trabalho de controle do diabetes e da pressão.

Ao final as Irmãs do Sagrado Coração de Jesus entregaram uma imagem da santa à responsável pelo posto Eliane Passarinho. Receberam homenagem especial a senhora Maria Helena Carvalho e a funcionária Osmarina Fátima Pereira, pelos serviços prestados à saúde pública e à comunidade como um todo.

Por fim, vale registrar a importância dos colaboradores e doações, bem como a todos que estiveram participando desta comemoração.