Moradora do bairro Fanny, a dona de casa Luciana Ribeiro da Silva, 47 anos, tinha um plano de saúde até o início do ano. Em fevereiro, ela precisou cancelar o convênio para reduzir despesas e não pensou duas vezes em procurar atendimento médico público próximo de casa, na US Lindoia-Fanny da Prefeitura.

“As consultas são tão boas como se fosse particular. As enfermeiras, os médicos e os dentistas, realmente, se preocupam com a gente”, garante Luciana.

A dona de casa já fez consultas, tomou vacinas no posto, foi encaminhada para um exame de mamografia e levou o filho para fazer limpeza dos dentes na clínica odontológica da unidade municipal.

Luciana é um dos 7,8 mil pacientes atendidos, mensalmente, na US Lindoia-Fanny, entre consultas médicas e enfermagem, atendimento odontológico, vacinas, curativos e retirada de medicação. Para garantir o serviço de qualidade, as equipes da unidade passam por capacitações e a própria infraestrutura do local recebe melhorias.

Neste semestre, por exemplo, a sala de vacinação ganhou pintura e mobiliário novos. Já a recepção da unidade básica teve a fiação elétrica atualizada e recebeu um novo balcão de atendimento.

“São benfeitorias que garantem melhores condições de trabalho para as equipes e mais conforto para a população”, afirma Leda Maria Albuquerque, supervisora da Saúde da Regional Pinheirinho, que abrange os bairros Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso e Pinheirinho.

Fantoche

O trabalho das equipes da US Lindoia-Fanny não se limita ao atendimento médico diário de quem procura o local. “Também buscamos fazer ações de conscientização e prevenção da população”, conta Leda.

Semanalmente, Eliane Elize Watter dos Santos, técnica de saúde bucal da unidade básica, percorre escolas e CMEIs da Prefeitura orientando estudantes sobre a importância da higiene bucal e de uma alimentação correta. “De forma lúdica, busco mostrar a importância de cuidar da boca, da escovação correta, de não se consumir doces em excesso e também de priorizar frutas e verduras”, explica Eliane, que faz as visitas acompanhada de um fantoche do burrinho Ió (Bisonho).