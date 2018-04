A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) tem cerca de 80 espaços comerciais para serem ocupados. Os pontos estão em várias regiões da cidade e ficam agregados a equipamentos públicos como terminais de ônibus, Ruas da Cidadania e na Rodoviária.

O pacote de oportunidades para empreendedores foi apresentado nesta sexta-feira (6) na Associação Comercial do Paraná. “Alguns desses locais já estão com as licitações na praça e queremos o apoio da ACP na divulgação para aumentar as chances de ocupação das lojas”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Parte das licitações terão propostas abertas durante o mês de abril. No dia 11, serão abertas as propostas de ocupação de 35 bancas dentro da Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa. Nesta modalidade, podem participar apenas pessoas físicas.

O mercado da Rua da Cidadania da Matriz tem ainda duas lojas na parte externa, que terão as propostas abertas no dia 19.

A Rodoviária também tem oportunidades para empreendedores. “Este é um local que pode interessar também para serviços, como escritórios e consultórios”, disse o vice-presidente da ACP, Camilo Turmina.

Dentro do Shopping Popular, no Capão Raso, há 11 lojas disponíveis para ocupação, com espaços que variam de 156 metros quadrados a 17 metros quadrados. As propostas para essas lojas serão abertas em 23/4.

Durante a reunião, que contou com a presença do gestor de Unidades Comerciais da Urbs, Vanderlei Gimenez, ficou combinado uma apresentação para as Câmaras Setoriais da ACP.

Os editais com as regras e valores dos espaços comerciais e também os prazos podem ser consultados no site www.urbs.curitiba.pr.gov. br.

Espaços comerciais da Urbs para licitação

Terminal da CIC

Terminal Guadalupe

Shopping Popular – abertura das propostas em 23/4

Mercado Central Rui Barbosa (bancas) – abertura das propostas em 11/4

Mercado Central Rui Barbosa (lojas) – abertura das propostas em 19/4

Rodoviária – abertura 27/4

Rua da Cidadania Cajuru

Rua da Cidadania Tatuquara