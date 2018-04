A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) recebeu um total de 15 propostas de concorrentes para ocupar três lojas dentro do Shopping. Outras lojas licitadas não receberam propostas.

A definição dos vencedores dependerá das análises da Urbs e a publicação sairá na página www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

No site já foram publicadas a proposta vencedora das licitações da cafeteria da Praça Miguel Couto (Pracinha do Batel) e das bancas do Mercado Central, na Rua da Cidadania da Matriz.

“No caso das bancas, o resultado ainda tem prazo para recurso, até o dia 2 de maio. Só depois haverá sessão pública para análise das habilitações”, disse o Gestor de Unidades Comerciais da Urbs, Vanderlei Gimenes.

Os ramos comerciais apresentados pelos empreendedores devem respeitar o plano de ocupação definido pela Urbs, que proíbe uma série de atividades de acordo com cada ambiente.