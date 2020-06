A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar mais 15 linhas de ônibus, que passam a operar com 100% da frota. As mudanças vão envolver linhas alimentadoras e diretas que registraram maior movimento nas últimas semanas.

Nesta quarta-feira (17/06), passam a funcionar com a frota completa as linhas diretas 506 – Bairro Novo e 508 – Sítio Cercado (anti-horário), e as alimentadoras 515 – Iguape II, 528 – Boqueirão/Pinheirinho, 531 – Sta. Inês e 548 – Osternak/S. Cercado. Serão beneficiadas as regiões do Boqueirão e Sitio Cercado.

“Esta é mais uma atitude que estamos tomando para garantir qualidade sanitária no transporte coletivo urbano. Para garantir o distanciamento social os ônibus vão rodar com no máximo 50% de ocupação, por isso esse reforço no número de ônibus em varias linhas da nossa cidade.” Disse o Prefeito Rafael Greca de Macedo.

Na próxima segunda-feira (22/6) retomam a operação em 100% linhas das regiões Pinheirinho, Tatuquara, Capão Raso e CIC. Entram nesta lista as linhas alimentadoras 617 – JD. Ludovica, 646 – Pompéia/Janaína, 650 – Sta.Rita/Pinheirinho, 658 – C.Raso/Caiuá, 659 – Caximba/Olaria, 680 – Rurbana, 684 – Rio Bonito, 685 – Rio Bonito/CIC e 772 – Tupy/Juliana.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, o monitoramento do comportamento das linhas é permanente e novos ajustes poderão ser feitos.

Distanciamento

Desde segunda-feira, os ônibus da capital estão circulando com 50% da capacidade de lotação. A determinação é para manter o distanciamento entre os passageiros e evitar a propagação do novo coronavírus, que se acelerou nas últimas semanas.

A medida vale para todas as linhas. Nos terminais, os expressos, articulados, biarticulados e linha direta saem com 30% de ocupação e quando atingem 50% da capacidade só param para desembarques. Os alimentadores, convencionais, interbairros e especiais também só circulam com 50% da lotação

Movimento

Segunda-feira (15/6) foi primeiro dia da bandeira laranja, que estabeleceu, pelo decreto 774/20, os novos horários para o funcionamento do comércio: das 10h às 16h para lojas de rua e das 12h às 20h para os shoppings (fechados aos fins de semana).

Mas o movimento se manteve nos horários de pico no transporte coletivo e 59,9 mil pessoas passaram pelo sistema entre 6h e 8h. No mesmo período na segunda-feira da semana anterior, esse número foi de 60,8 mil, de acordo com dados da Urbs. No total, o número de passageiros no sistema ontem foi de 277 mil.

Entre 17h e 20h houve uma queda de 10% na comparação com a semana anterior. Foram 69,9 mil passageiros nesse horário, contra 77,1 mil na segunda-feira da semana passada.

“Vamos esperar mais alguns dias para ver se esse número cai nos horários de pico. Por isso a necessidade de os setores escalonarem o funcionamento e entrada de funcionários”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Técnicos da Urbs estão trabalhando no mapeamento de informações sobre o uso do transporte coletivo por segmento da economia. A ideia é propor horários alternativos de funcionamento para comércio, serviços e indústria.

Reforço na frota

Na semana passada, a Urbs já havia feito mais um reforço de frota. Desde segunda-feira (8/6) foram colocados mais cinco ônibus biarticulados na linha Pinheirinho/Rui Barbosa, a partir das 17h, além de mais veículos nas linhas Rio Bonito, Rio Bonito/CIC e Dalagassa. Somente na linha Pinheirinho/Rui Barbosa, a frota foi ampliada em 33%.Com a reabertura dos shoppings, no último dia 25/5, a Urbs ampliou de 65% para 80% o uso da frota das linhas expressas e diretas.

A linha Inter 2 passou a funcionar com 100% da frota nos dias úteis. As linhas expressas Pinheirinho/Rui Barbosa, Santa Cândida/Capão Raso e Circular Sul operam com 90% da capacidade nos horários de maior movimento e as linhas alimentadoras da região Sul da cidade trabalham com 100% no horário de pico. Também foi feito o reforço na linha Boqueirão/Centro Cívico nos picos da manhã e da noite.

Para evitar aglomeração, a Urbs já tomou uma série de medidas no transporte coletivo. Todos os terminais têm marcações para que os passageiros mantenham uma distância de, no mínimo, 1,5 metro entre si e há distribuição de folders com orientações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, necessidade de manter o distanciamento e as janelas abertas nos veículos. A recomendação é que os passageiros utilizem álcool em gel.

Passageiros dos grupos de risco só devem utilizar o sistema de transporte em caso de necessidade e de preferência fora do horário de pico. Cartazes, faixas e painéis eletrônicos nos ônibus também trazem informações sobre a prevenção da covid-19. Fiscais e agentes da Guarda Municipal fazem o trabalho de orientação.