A Urbanização de Curitiba (Urbs) abriu edital para a escolha de permissionários para exploração de dez espaços, localizados no Mercado Municipal Capão Raso, na Rodoferroviária e nas Arcadas de São Francisco. As propostas devem ser entregues no próximo dia 2 de março, às 13 horas, na sede da Urbs, no bairro Jardim Botânico.

“Podem participar pessoas físicas e jurídicas e vence a proposta de maior valor. O contrato é de cinco anos”, explica Pedro Romanel, gestor do contrato da Urbs.

Dos dez espaços, cinco ficam na Rodoferroviária, onde o edital permite ocupação livre (no caso das lojas LT2, LT5 e LT6), implantação de lanchonete, restaurante ou bistrô (LS36) e também de comércio de livros, revistaria e papelaria, artigos de presentes e equipamentos e suprimentos para informática (LT4). As lojas têm de 16 metros quadrados de área útil até 46,15 metros quadrados/área útil. O valor de outorga (primeira parcela) vai de R$ 6.858,24 a R$ 55.380.

No Mercado Municipal Capão Raso são duas lojas, uma delas de uso livre, com 118 metros quadrados, e outra dedicada a instalação de lanchonete, restaurante ou bistrô, com 29,4 metros quadrados de loja e mais 29,4 metros quadrados de mezanino. O valor de outorga é de R$ 29.106 para a loja que funcionará no ramo de alimentação e de R$ 37.208 para a de uso livre.

Nas Arcadas de São Francisco, o edital prevê a ocupação de três lojas com foco em comércio varejista de objetos antigos, de arte e decoração em geral, café, bolos, doces, salgados e bebidas. Os espaços têm entre 11,28 metros quadrados e 16,68 metros quadrados, sendo que dois deles contam mezaninos. O valor de outorga é de R$ 519,54 (loja 6), R$ 557,77 (loja 12) e R$ 726,30 (loja 3).

Os detalhes do edital podem ser conferidos neste link