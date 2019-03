Depois da uma reforma completa, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pinheirinho foi reaberta às 19h da última terça-feira (12/3) e nas primeiras 24 horas atendeu 385 pacientes.

Apesar de ser um local voltado ao atendimento de emergências, 74% dos casos (286 pacientes) eram não-urgentes. Por isso, os profissionais de saúde orientaram alguns pacientes a procurar as unidades básicas de saúde para continuar o tratamento.

Foi o caso da atendente de telemarketing Larissa Cordeiro Alves, 25 anos, que procurou a UPA nesta quarta-feira (13/3). “Eu estava com muitas dores nas costas. O médico me avaliou, receitou remédios e me pediu para ir à unidade de saúde para tratar a causa dessas dores”, contou.

Larissa elogiou a agilidade na prestação do serviço. “A UPA está mais bonita, ficou mais fácil de circular, mudaram a entrada, a sala do atendimento”, notou.

Início do atendimento

Na noite da terça-feira (12/3), na reabertura da UPA, uma pequena fila se formou em frente à unidade antes da abertura do portão. Até à meia-noite, foram 78 pacientes atendidos – 69 deles de situações não-urgentes. Nesses casos a espera pode ser maior, pois os pacientes em situação mais grave têm prioridade.

Na manhã da quarta-feira (13/3), a auxiliar de produção Ana Paula Garcia, 28 anos, levou o filho Ícaro, 3 anos, à UPA Pinheirinho por uma suspeita de pneumonia, uma das situações que foi priorizada. “Não esperei nada. Ele já fez exames, recebeu os primeiros medicamentos e esperamos a reavaliação do médico”, contou ela, enquanto o menino recebia inalação.

A empregada doméstica Marli Fernandes, 42 anos, levou a filha Luana, 8 anos, que sentia fortes dores no abdômen. “Foi tudo muito rápido. O médico receitou um remédio e pediu para marcar consulta na unidade de saúde se essas dores ficarem frequentes”, contou.