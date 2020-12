Desde o dia 20/11 a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fazendinha teve sua suspensão temporária de atendimento por busca direta. O espaço passou a ser retaguarda de leitos clínicos para o Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns.

Com isso, moradores da região com urgência e emergências de saúde devem buscar atendimento nas UPAs CIC, Pinheirinho e Campo Comprido.

A medida faz parte das ações para ampliação da assistência hospitalar para o enfrentamento da pandemia e vai possibilitar à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) a ativação imediata de 38 leitos de enfermaria exclusivos para covid-19 no Hospital Municipal do Idoso.

A decisão foi tomada devido ao avanço do número de novos casos após o feriado prolongado no início do mês, que gerou maior deslocamentos das pessoas e descuido das medidas de prevenção.

Casos leves

A SMS alerta para que pacientes com sintomas leves evitem procurar Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que são equipamentos destinados aos atendimentos de urgência e emergência.

Os atendimentos de urgências e emergências odontológicas podem ser feitos na UPA Sítio Cercado (de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, e sábados e domingos, das 9 às 18h) e também na UPA Boa Vista (todos os dias, das 19h às 7h, inclusive aos fins de semana).



Ligue para a Central

Aos primeiros sintomas de covid-19, a orientação é ficar isolado e ligar para a Central de Atendimento no telefone 3350-9000, que atende das 8h às 20h, todos os dias da semana.

A central tem suporte de profissionais de saúde, entre eles médicos que darão as orientações e farão o agendamento da coleta do exame no período correto.